Gf 15, Bobby Solo farà una sorpresa alla figlia Veronica nella puntata di domani sera: Pace fatta?

Durante la diretta serale del Grande Fratello 15 in onda domani, Veronica Satti riceverà una sorpresa da parte del papà Bobby Solo che le farà un regalo. È dall’entrata nella casa che Veronica aspetta un cenno dal padre con cui non parla da 15 anni. Più volte, la concorrente ha dichiarato di volersi riappacificare con lui. Veronica è tra i nominati della settimana e, a un passo dalla finale, potrebbe essere eliminata dal reality show.

Bobby Solo farà una sorpresa alla figlia Veronica durante la semifinale del Grande Fratello 15 in onda domani sera, 29 maggio 2018. Il cantante infatti, farà un regalo che probabilmente la Satti apprezzerà.

Non si sa ancora di cosa si tratta, sarà una sorpresa non solo per Veronica, ma anche per i telespettatori che domani guarderanno la puntata del Grande Fratello 15.

Veronica Satti ha più volte raccontato di aver vissuto con il papà Bobby Solo fino all’età di 6 anni. Dopo la separazione del cantante da Mimma Foti, mamma della ragazza, Veronica ha dichiarato di non aver visto né parlato più con il padre.

‘Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all’età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv’, aveva dichiarato Bobby Solo poco dopo l’entrata di Veronica Satti nella casa del Grande Fratello 15.

Nella puntata di ‘Domenica Live’, andata in onda lo scorso 27 maggio, Barbara D’Urso ha letto un comunicato del cantante: Bobby Solo spera di riappacificarsi con la figlia, ma in privato. Un messaggio di apertura nei confronti della Satti, ma quale sarà il regalo che riceverà Veronica nella puntata di domani da parte del padre?