‘Domenica Live’, Nina Moric contro Fabrizio Corona

Nella puntata di ‘Verissimo’ di Sabato 26 Maggio 2018, Fabrizio Corona aveva attaccato duramente l’ex moglie Nina Moric in merito alle sue frequenti apparizioni nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Ed è proprio seduta nel salotto di ‘Domenica Live’ che la Moric ribatte e si scaglia contro chi ritiene che lei sia stata strumentalizzata.

Ha anche un altro messaggio per Corona e riguarda il figlio: ‘Per l’amore di quel piccolo angelo, chiedo al padre di non andare in televisione a insultare la madre di suo figlio. Io sono legata a Fabrizio, non rinnego nulla, rifarei tutto, perché dal nostro rapporto è nato quella meraviglia di nostro figlio’.

Prosegue parlando invece della relazione con Luigi Favoloso e della presunta crisi, iniziata già prima della partecipazione al ‘Grande Fratello 15’: ‘L’amore si può definire in mille modi. Io credo che più che altro dobbiamo trovare una nostra serenità se vogliamo veramente andare avanti. Io vado oltre, sono andata oltre l’accaduto. Se saranno rose fioriranno’.

Ancora una risposta a chi l’ha definita ‘una persona da aiutare’: ‘Io sono una donna con le spalle larghe e non c’è nessuno a questo mondo che mi possa mettere i piedi in testa. Sono una madre, sono una donna e merito rispetto. Mi rialzo sempre, non smetterò mai di farlo, so quanto valgo’.