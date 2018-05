‘Domenica Live’, lite tra Lucia Bramieri e Mariana Falace

Ancora polemiche nel salotto della Domenica pomeriggio di Barbara D’Urso. Nella puntata di Domenica 27 Maggio 2018 Mariana ha tentato di chiedere scusa alla Bramieri, spiegando che, se ha affermato determinate cose (‘vecchia e fallita’), è proprio perché si era sentita dire parole molto pesanti proprio dalla stessa Lucia.

Dal canto suo, la Bramieri ha respinto le accuse e, in quel momento, è intervenuto nella discussione Luigi Favoloso, che non ha perso l’occasione di dire la sua sulla faccenda: ‘Mariana Falace è una carciofara e sembra una quarantenne. Ha detto cose terribili a Lucia. Quali sono stati gli insulti che avrebbe detto a Mariana? Averla chiamata ‘Maria Goretti’ o aver detto ‘Mangi per tre’?’. In realtà pare che Luigi e Mariana si siano dati un bacio all’interno della casa, ma lui definisce quell’episodio solo un modo per capire gli intenti della ragazza. Lei, stanca di sentirgli dire tutto ciò, lo ha definito ‘brutto dalla testa ai piedi e volgare’.

Accantonata la questione degli avvicinamenti tra Luigi, Patrizia e Mariana, Favoloso racconta di aver incontrato varie volte Nina Moric, ma pare che le cose non si siano ancora sistemate: ‘Le fa piacere rivedermi, ma non è certa di voler tornare insieme’.