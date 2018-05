‘Domenica Live’, Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale

Un’ospite d’eccezione, ma a distanza. Infatti, in collegamento con lo studio di ‘Domenica Live’, c’è stata Gina Lollobrigida, in diretta dall’ospedale. Ha voluto, prima di tutto, tranquillizzare i suoi ammiratori spiegando che deve soltanto effettuare un controllo di routine, che fa ogni sei mesi. Molte riviste l’aveva data per malata in modo grave, ma lei smentisce e rassicura tutti. Tra poco sarà il suo compleanno, infatti non ha perso l’occasione di invitare tutta la troupe di Barbara D’Urso.

Ha voluto parlare anche dei continui gossip riguardanti il manager che la avrebbe raggirata, Andrea Piazzolla, e si dichiara stanca di sentire sempre queste chiacchiere: ‘Le persone non si sono stancate di dire le stupidaggini. Sono una persona di una certa età che quando viaggio rappresento l’Italia nel mondo. Mi rispettano tutti tranne il mio Paese. Sono fiduciosa che ce la farò e al mio fianco c’è un esercito pronto a combattere con me per la faccenda’. Contro Piazzolla ci sono anche il figlio e il nipote della diva, lei continua a difendere il giovane manager, ma lui resta indagato. Pare che, nel tempo, l’abbia fatta allontanare dalla famiglia e dai collaboratori storici, probabilmente proprio per approfittare del suo patrimonio.