‘Domenica Live’, Angelo Sanzio attacca Simone Coccia

Ospite di Barbara D’Urso nella serata di ‘Domenica Live’ del 27 Maggio 2018, Angelo Sanzio, uscito da poco dalla casa del ‘Grande Fratello 15, non perde l’occasione di parlare di altri concorrenti della trasmissione. Ha voluto subito attaccare Simone Coccia, colpevole di avergli voltato le spalle e di aver giudicato un bacio a stampo tra Angelo e Filippo Contri: ‘Simone non aveva nessun diritto di scandalizzarsi per un bacio a stampo tra me e Filippo. L’amicizia tra me e Filippo è un’amicizia vera e integra. L’altra sera ho dormito a casa di Filippo’.

Pare che Angelo abbia anche organizzato la cena per far scoccare la scintilla proprio tra l’amico Filippo e Lucia Bramieri, come un vero cupido.

Il ‘Ken umano’ è arrabbiatissimo con Simone: ‘Simone è un pony. La sua aggressività ha fatto schifo. È un grandissimo vigliacco, una persona con mille facce, è un prisma’. Non vuole stare zitto, anzi sente il bisogno di dirgli in faccia come stanno le cose: ‘Martedì voglio entrare nella casa e dire una cosa a Simone, dopo che si è fatto le doccia davanti a me in mutande non può scandalizzarsi per un bacio dato a Filippo’. Coccia viene considerato falso anche da altri concorrenti dello show, riuscirà Sanzio ad aver un confronto con lui Martedì?