La stagione 2018-2019 di Domenica In potrebbe vedere il ritorno in Rai di Mara Venier al timone del contenitore festivo insieme a Cristina Parodi. Dopo un’edizione caratterizzata da polemiche e ascolti molto bassi, i vertici di Viale Mazzini pare abbiano deciso di rivoluzionare la trasmissione riportando una delle conduttrici più amate ed apprezzate sul primo canale del servizio pubblico.

Il ritorno di Mara Venier a Domenica In, però, pare non sia stato particolarmente gradito da Cristina Parodi: secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembra che tra le due conduttrici non ci sia grande simpatia e che la giornalista non abbia accettato la scelta della Rai di relegarla, per la prossima stagione televisiva, all’ultima ora della trasmissione. I vertici di Viale Mazzini, infatti, pare abbiano deciso di puntare su ‘zia Mara’, affidando alla Parodi solo la fascia oraria che copre l’orario tra le 18 e le 19.

Mara Venier lascia Mediaset e torna alle origini

A distanza di venticinque anni dal debutto di Mara Venier a Domenica In e dopo l’addio tra le polemiche e l’approdo a Mediaset, la conduttrice potrebbe decidere di ritornare alle origini abbandonando Tu sì que vales e i reality show di Canale 5 che l’hanno scelta come opinionista.

Per la Rai sarebbe un punto a vantaggio rispetto alle reti concorrenti perché la Venier è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano.

Sul ritorno di zia Mara alla tv di Stato, tuttavia, non vi sono ancora conferme ufficiali anche se è stata proprio la Venier a lasciar intendere che l’accordo è stato raggiunto con una eloquente risposta social ad uno dei suoi follower che le davano il ‘bentornata a casa’.

Domenica In, Cristina Parodi chiude una ‘stagione non facile’

Intanto, mentre la Rai ridefinisce la squadra di Domenica In, Cristina Parodi ha concluso il 27 maggio 2018 la stagione definendola nel discorso di chiusura ‘non facile’.

Ringraziando il gruppo di lavoro che l’ha affiancata nel corso di questi mesi, la conduttrice ha rivolto anche un pensiero al pubblico.

‘L’ultimo ringraziamento voglio farlo a voi che ci avete seguito e sostenuto in tutti questi mesi, a volte anche criticato, ma ci avete dato comunque la forza di andare avanti’ – ha detto la Parodi, orgogliosa di chiudere con ‘grande soddisfazione questa stagione che non era facile’.

‘Davvero davvero grazie, perché evidentemente le storie che vi abbiamo raccontato della gente e dei nostri ospiti vi sono arrivate, vi hanno fatto commuovere, divertire e sono molto felice di questo’ – ha concluso, senza fare alcun accenno alla prossima stagione di Domenica In.

