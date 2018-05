Le dichiarazioni al vetriolo di Fabrizio Corona nei confronti di Barbara D’Urso negli studi di Verissimo non sono affatto piaciute alla conduttrice che, nell’ultima puntata di Domenica Live, ha replicato all’ex marito di Nina Moric ricordandogli come le sue trasmissioni siano in grado di ‘volare alto’ anche senza menzionarlo. La replica di Corona, come prevedibile, non si è fatta attendere.

Ospitando nuovamente Nina Moric nel suo contenitore domenicale, Barbara D’Urso ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo aver ascoltato le parole di Fabrizio Corona nella sua prima intervista a Verissimo dopo la scarcerazione. Puntando il dito contro la conduttrice e la modella per le dichiarazioni al Grande Fratello 15, l’imprenditore ha accusato la D’Urso di aver strumentalizzato la Moric: ‘Chi è Barbara d’Urso? Non la rispetterò mai!’ – ha tuonato Corona nella trasmissione di Silvia Toffanin, facendo infuriare Barbarella.

Barbara D’Urso contro Fabrizio Corona: ‘Io non sono stata in carcere’

‘Non amo parlare di questa persona, se non per motivi di cronaca’ – ha chiarito la D’Urso durante l’intervista a Nina Moric negli studi di Domenica Live.

‘Io non mi devo giustificare di nulla, io volo altissimo’ – ha continuato la conduttrice, tirando un colpo basso a Fabrizio Corona – ‘Sono talmente abituata alla cattiveria della gente piccola. Non sono stata in carcere io’.

Parole forti derivanti dalle dichiarazioni al vetriolo dell’ex marito di Nina Moric nei confronti del volto di Pomeriggio Cinque.

La replica di Corona, però, non si è fatta attendere e l’imprenditore ha voluto ricordare alla D’Urso chi è stato a portarla al successo.

Fabrizio Corona a Barbara D’Urso: ‘Studia!’

‘Se non avessi la coda di paglia (nei confronti di quasi tutto il mondo dello spettacolo, e sai di cosa parlo), non ti saresti giustificata così più e più volte’ – ha scritto Corona sul suo profilo Instagram, attaccando pubblicamente Barbara D’Urso.

Accusandola di aver costruito sul suo caso intere trasmissioni televisive, inoltre, l’ha invitata a studiare ed approfondire le sue vicende giudiziarie ricordandole, infine, di essere figlio di Vittorio Corona, colui che per primo ‘le ha dato popolarità e da mangiare’.