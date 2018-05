Momento di panico a Domenica Live per Barbara D’Urso, preoccupata fortemente per il figlio. Tornata scossa e turbata dalla pubblicità, la conduttrice di Canale 5 non è riuscita a nascondere al pubblico ciò che era appena successo nel dietro le quinte, probabilmente uno scherzo de Le Iene o qualcosa di simile. ‘E’ successa una cosa assurda’ ha, infatti, affermato la D’Urso non solita nominare il figlio in diretta.

‘Sono sotto shock, ho appena saputo una cosa… mio figlio’, è così che reagisce Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata della stagione televisiva di Domenica Live, preoccupata per ciò che sarebbe potuto accadere al figlio se non fosse stato uno scherzo. La conduttrice, tornata da una pubblicità, ha perso il filo del discorso e ha così raccontato ai telespettatori di Canale 5 l’assurdo retroscena che l’aveva appena coinvolta.

Barbara D’Urso a Domenica Live, paura per il figlio

Barbara D’Urso non è solita parlare dei figli nel corso delle sue trasmissioni, ma domenica 27 maggio 2018 qualcosa di assurdo sembra aver realmente spaventato la conduttrice, tornata in studio a seguito di una pubblicità alquanto turbata.

‘Sono scioccata. Mi è appena successa una cosa dietro le quinte’, poi la D’Urso perde il filo del discorso e chiede scusa al pubblico: ‘Perdonatemi, succede anche a me. Sono in diretta, no? Scusatemi. Mio figlio…è successa una cosa. Cerco di concentrarmi di nuovo’.

Con queste parole la conduttrice del Grande Fratello si giustifica con i telespettatori cercando di ritrovare la calma per poter andare avanti. ‘Così ci fai preoccupare’, è poi intervenuta Luxuria parlando a nome dei presenti in studio.

Barbara D’Urso vittima di uno scherzo de Le Iene?

Si è probabilmente trattato di un perfido scherzo de Le Iene, che avrebbe coinvolto anche il figlio di Barbara D’Urso. Quest’ultima ha, infatti, spiegato al termine della diretta: ‘Uno scherzo pesantissimo durato 1 ora e mezza, peraltro coinvolgendo anche mio figlio, e non so come ho fatto a condurre per tutto questo tempo. Prima quando sono rientrata avevo il batticuore a mille, ma poi mi hanno detto che è tutto uno scherzo’.

La conduttrice è riuscita così a portare a termine l’ultima puntata di Domenica Live in difficoltà, con un senso di curiosità e preoccupazione che per la seconda metà della trasmissione ha pervaso lo studio di Canale 5.

A questo punto, non ci resta che attendere la prossima puntata de Le Iene per scoprire realmente cosa è successo nel dietro le quinte di Domenica Live.