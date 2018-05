‘Amici’, Marco Bocci torna e non trattiene le lacrime

Marco Bocci, assente dallo studio di ‘Amici’ da diverse settimane per problemi di salute, torna a far parte della commissione del talent show di Canale 5. A sorpresa prende parte al programma anche la moglie Laura Chiatti, entra in scena cantando ‘A mano a mano’ e Bocci si commuove.

da Giulia Scotto, il