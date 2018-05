La ‘faida’ tra Simona Ventura ed Heather Parisi nella commissione di Amici 17 prosegue, anche dopo l’eliminazione del cantante Biondo. Le due ‘prime donne’ di questa edizione del Serale del talent show di Canale 5 hanno più volte discusso davanti alle telecamere e tramite social e, durante la semifinale del 27 maggio 2018, la Ventura ha tirato un colpo basso alla ‘disco bambina’ chiamando in causa la sua ‘nemica amatissima’: Lorella Cuccarini.

Che tra le due ballerine simbolo degli anni Ottanta non ci sia mai stata grande simpatia, è risaputo e Simona Ventura lo ha ricordato stuzzicando Heather Parisi durante il Serale di Amici 17. ‘Lorella Cuccarini è la numero uno!’ – ha urlato la conduttrice non appena sul led degli studi Mediaset è apparso il video di Lorella Cuccarini in La notte vola. Immediatamente, le telecamere hanno inquadrato la Parisi che ha fatto finta di ignorare l’elogio della collega mantenendo un’espressione fintamente rilassata e disinteressata.

Leggi anche: ‘Amici’, Simona Ventura e Heather Parisi si scontrano nella seconda puntata del serale

Simona Ventura ed Heather Parisi, gli scontri ad Amici 17

Durante questa edizione di Amici di Maria De Filippi le due componenti della giuria esterna hanno più volte manifestato un’antipatia reciproca.

Il tutto è iniziato in seguito all’apprezzamento di Simona nei confronti del cantante Biondo, considerato carismatico dalla conduttrice ma non dalla Parisi che sui social ha più volte ribadito il suo parere sul rapper della squadra bianca.

Le frecciatine velenose e le battute sarcastiche tra la Ventura e Heather, poi, sono proseguite tanto che è stato necessario l’intervento della produzione di Amici 17 che ha chiesto, tramite un comunicato, di ‘ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma’ mettendo da parte astio e atteggiamenti poco consoni allo show.

Leggi anche: ‘Amici’, ancora un forte scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi

Laura Chiatti stuzzica Heather Parisi

Con l’eliminazione di Biondo dal Serale, però, si pensava che l’acredine tra Simona Ventura e Heather Parisi potesse essere messo da parte ma, visto l’exploit della conduttrice durante la semifinale del Serale, pare proprio che non sarà così.

A stuzzicare l’irascibilità della Parisi non è stata solo la Ventura. Anche Laura Chiatti ha ‘punzecchiato’ la ballerina dopo l’interpretazione de La notte vola.

Al termine della performance, infatti, l’attrice ha ironizzato: ‘E adesso vorrei il parere della Parisi!’, infastidendo visibilmente quest’ultima che, però, ancora una volta, ha fatto finta di ignorare le frecciatine nei suoi confronti.

Visti i precedenti si attende la risposta social di Heather…