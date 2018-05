Era naturale che prima o poi spuntasse la voce: Al Bano e Romina si risposano? La domanda è lecita dopo il riavvicinamento degli ultimi tempi, le dichiarazioni dei due e, soprattutto, la fine della storia tra il cantante pugliese e Loredana Lecciso, sua compagna dal 2001 fino allo scorso dicembre. Per i pochi distratti ricordiamo che Carrisi e la Power si sono sposati la prima volta quasi 48 anni fa, precisamente il 26 luglio 1970, prima di separarsi nel 1999 e divorziare legalmente nel 2012. Ora, però, potrebbero fare una clamorosa retromarcia.

Lo scoop sulle possibili nozze bis tra Al Bano e Romina Power è stato lanciato dal settimanale Nuovo (‘Clamoroso: Romina e Al Bano si risposano?’, il titolo dell’articolo) e rilanciato in pompa magna da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. E se lo dice Barbarella, che nel gossip ci sguazza come una rana nello stagno, state pur sicuri che qualcosa di vero probabilmente c’è…

Del resto le recenti dichiarazioni dei diretti interessati lasciano poco spazio all’immaginazione, anche se a onor del vero Al Bano ha sempre specificato che il riavvicinamento con Romina riguarda la sfera professionale e quella affettiva, ma non quella sentimentale: pur avendo appianato le incomprensioni (nate anche in seguito al dramma della figlia Ylenia) che negli anni ’90 hanno portato alla separazione e al successivo azzeramento dei rapporti (i due in pratica non si sono parlati per anni), Al Bano ritiene infatti che ci siano pochi margini per un ‘ritorno di fiamma’ con Romina a causa di differenze caratteriali che restano intatte anche adesso. ‘Provo per Romina un affetto profondo’, ha detto infatti in un’intervista a Oggi di qualche settimana fa, ‘Ma nel suo Dna c’è l’inquietudine, l’orgoglio, la ricerca di radici da cui fugge, l’instabilità. Tutto questo è troppo per il mio cuore stanco’.

Decisamente di tutt’altro tenore le parole di Romina Power, che intervistata da Maurizio Costanzo ha parlato senza mezzi termini di un ‘legame indissolubile’ con Al Bano e di sentirsi ancora ‘mentalmente sposata’ con lui: ‘Tra l’altro per la chiesa non abbiamo mai divorziato, e il fatto che dopo la separazione non sia riuscita a trovare un’altra persona la dice lunga’.

Che dire, noi non possiamo sapere se Al Bano e Romina si risposano per davvero. Ma se mai dovesse accadere, si avvererebbe la ‘profezia’ contenuta nella loro canzone ‘Oggi Sposi’ (Festival di Sanremo 1991, ultima volta in gara insieme sul palco dell’Ariston), in cui immaginavano clamorosamente di sposarsi una seconda volta. Ve li ricordate i ‘profetici’ versi del brano, scritti quando la coppia appariva ancora solidissima? Fanno quasi ‘paura’ a rileggerli oggi: ‘E prima o poi / Tornerai lungo la strada che attraversa la mia vita / Curerò con le carezze la tua anima ferita / E guardandoci negli occhi scopriremo dolcemente / Che far finta di lasciarci non è poi servito a niente’, e ancora ‘Gli anni passano per tutti e anche noi siamo cambiati / Più padroni del destino forse meno innamorati / Ora è più di una speranza ritornare come prima / Quando mano nella mano ci svegliammo una mattina’…