‘Verissimo’, Maddalena Corvaglia e la fine del suo matrimonio

Maddalena Corvaglia, ex velina di ‘Striscia la notizia’, ha parlato della fine del suo matrimonio con Stef Burns per la prima volta in tv, ai microfoni di ‘Verissimo’. La showgirl aveva sposato il chitarrista statunitense nel 2011, i due hanno avuto anche una figlia, Jamie Carlyn, e poi, a Gennaio 2017, la separazione ufficiale.

Non entra dei dettagli, ma ci tiene a dire la sua: ‘Non amo dire tutte le dinamiche del divorzio per proteggere Jamie. L’importante è avere dignità e rispetto per i bambini che si trovano in mezzo a queste dinamiche. Non si deve far pagare loro le conseguenze. Per mia figlia, sarei pronta a tagliare il mondo a coriandoli e, per tutelare lei, ho imparato ad incassare e ad avere pazienza. La fine di un matrimonio è sempre una sconfitta ma si va avanti’

La Corvaglia vive da due anni a Los Angeles proprio per seguire l’ex marito. Lì ha aperto un centro fitness in società con l’amica e collega Elisabetta Canalis: ‘Io e la sarda siamo proprio amiche. I momenti difficili ci hanno unito e ora sul lavoro siamo una squadra affiatata’.

Adesso che è single, tornerà Italia? Non esclude un rientro in patria: ‘Stiamo ritrovando un nuovo equilibrio. Il futuro? Dipenderà da dove Jamie vorrà andare a scuola. Lei vorrebbe stare in Italia. La sua casa è a Milano che per una terrona come me…’.