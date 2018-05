‘Verissimo’, Fabrizio Corona fa arrabbiare la Toffanin

Nell’ultima puntata di ‘Verissimo’, quella del 26 Maggio 2018, Silvia Toffanin ha ospitato Fabrizio Corona per la sua prima intervista dopo l’uscita dal carcere. Arrestato ben quattro volte, l’ex paparazzo ha parlato degli ultimi anni in galera e di quanto Silvia Provvedi, l’ex fidanzata ventiduenne, sia riuscita a stargli vicino nonostante la sua giovane età.

Le cose ora sembrano non andare bene: ‘Quello che ho provato per Silvia non l’ho mai provato prima. Non è una storia finita o in pausa però se le chiedessi di sposarmi, in questo momento, mi direbbe di no’. Ha voluto dire la sua anche sull’ex moglie Nina Moric e sulle sue ultime apparizioni al ‘Grande Fratello 15’. Durante questo discorso ha iniziato a degenerare sparando a zero anche su Barbara D’Urso: ‘Nina si è fatta strumentalizzare dal programma e da quell’altra, perché quell’altra se l’era studiata’. A quel punto la Toffanin lo ha invitato a moderare i toni, ma non è servito a nulla, al punto che la conduttrice ha dovuto chiedere scusa: ‘Corona basta. Devi avere rispetto. Chiedo scusa a tutti coloro che si sentono offesi, scusa a Barbara D’Urso che è una professionista e una mia amica, ad Alda d’Eusanio, a Nina Moric’.