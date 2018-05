‘Domenica Live’, Lory Del Santo: ‘Mio figlio non vuole più vedermi’

Ospite nel salotto della Domenica pomeriggio di Barbara D’Urso, la showgirl e attrice Lory Del Santo parla dei problemi con suo figlio Devin. Il ragazzo, ventisei anni, nato dalla relazione avuta con Silvio Sardi, non vuole vedere più la madre e le ha chiesto di cancellare il suo numero e la sua email.

‘Io ho fatto il possibile per essere disponibile, ma si sbaglia sempre. Le esigenze di questi giovani sono diverse da quelle che noi vogliamo. Se ce l’ha con me? Io non lo so. Sono stata a Los Angeles per qualche giorno, non si è fatto trovare, è tornato quando io sono andata via’, queste le parole di Lory ai microfoni di ‘Domenica Live’. Probabilmente il ragazzo si è allontanato per ragioni legate al denaro: ‘Forse ha deciso che è arrivato il momento di camminare da solo, di non essere protetto. Io lo trovo ingiusto. Forse lui si aspettava che io fossi più potente, più economicamente influente’.

Lory Del Santo cerca di non cadere nello sconforto e di instaurare un rapporto di complicità con i figli del suo compagno attuale, Marco Cucolo. Sa che Devin non approverebbe nemmeno questa intervista, ma ritiene di avere il diritto di poter parlare liberamente, anche perché non dice cose negative.