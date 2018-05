‘Amici’, spostata la diretta del serale

Niente serale di ‘Amici’ di Sabato sera, gli appassionati del noto talent show, condotto da Maria De Filippi, dovranno attendere ancora un giorno. Per lasciare spazio alla finale di Champion’s League tra Liverpool e Real Madrid, la puntata non c’è stata ieri, ma andrà in onda questa sera, Domenica 27 Maggio 2018.

Le sfide andranno avanti come sempre per scoprire chi dei ragazzi rimasti in gara riuscirà ad arrivare all’ultimo appuntamento del programma.

Tanta curiosità tra il pubblico, che dovrà aspettare ancora qualche ora per sapere quali saranno i talenti eliminati. Non mancheranno le emozioni e le sorprese in questa semifinale in cui Einar, Lauren, Carmen, Emma e Irama si contenderanno un posto nel gran finale.

Come al solito, lo spettacolo non sarà fatto esclusivamente dalle due squadre, ma interverranno anche personaggi famosi. Infatti sono stati annunciati importantissimi ospiti tra cui Sophia Loren, Gigi D’Alessio, Ornella Vanoni, Gino Paoli ecc ecc.

Maria ha invitato anche Anna Tatangelo? Dato il rapporto finito con Gigi, forse lei non ci sarà, a meno che non si cerchi di far rinascere la fiamma tra i due. Staremo a vedere.