Uomini e Donne, Aldo Palmeri: ‘Temevo che Alessia Cammarota trovasse un altro’

Aldo Palmeri confessa di aver avuto paura di perdere Alessia Cammarota. Durante il periodo della separazione dalla moglie, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha temuto che la Cammarota potesse trovare un altro. I due però, nonostante l’addio, non si sono mai persi e adesso sono più felici che mai insieme ai due figli Niccolò e Leonardo.

Aldo Palmeri, intervistato da Uomini e Donne magazine, racconta uno dei periodi più brutti della sua vita con Alessia Cammarota: la separazione. L’ex tronista, non ha mai nascosto di aver tradito la Cammarota, ma adesso confessa di aver seriamente temuto che l’ex corteggiatrice potesse trovare un altro uomo.

Aldo Palmeri: ‘Ho temuto di perdere Alessia Cammarota’

Ormai la separazione da Alessia Cammarota, per Aldo Palmeri è solo un ricordo. La coppia ha superato la crisi e i due protagonisti di ‘Uomini e Donne’ vivono felici il matrimonio insieme ai figli.

Ritrovata la serenità con la moglie, Aldo Palmeri torna a parlare del difficile momento vissuto dai due coniugi. ‘Durante il periodo più difficile della nostra storia, ho avuto il terrore di perdere Alessia. Ho avuto paura che si guardasse intorno e trovasse qualcuno che le riuscisse a dare quello che io, in quel momento, le negavo’, ha confessato l’ex tronista.

Sposatisi nel dicembre del 2014, la coppia ha avuto il primo figlio nel giugno del 2015, poco dopo il tradimento e l’allontanamento di Palmeri dalla sua famiglia. ‘Ho avuto paura che qualcuno rimboccasse le coperte a mio figlio al mio posto. Tutto questo ora è lontano, solo un brutto ricordo’, ha rivelato.

Aldo Palmeri: ‘La prima esterna con Alessia fu un disastro’

Alessia Cammarota era già stata corteggiatrice di Francesco Monte e Aldo Palmeri non nutriva inizialmente molta simpatia nei suoi confronti. ‘La prima esterna con Alessia fu un disastro. Non ci capivamo e io ero prevenuto. Poi una volta a casa ci ho ripensato e ho deciso di riportarla fuori. Lì iniziò tutto’, ha raccontato Palmeri.

Aldo ha tradito Alessia e si è allontanato dalla famiglia, ma poi la Cammarota lo ha perdonato e oggi confessa: ‘Le famiglie del Mulino Bianco non esistono. Ci sono stati dei momenti difficili che siamo riusciti a superare. Lui è l’uomo della mia vita. Ora è tutto: è mio marito, il mio migliore amico, il padre dei miei figli, il mio amante, il mio complice. Il nostro rapporto è così solido e profondo che niente può cambiarlo’.

Parole d’amore da parte della ex corteggiatrice, ma anche di Aldo Palmeri. ‘Alessia è una donna completa, spesso mi ha insegnato a stare al mondo. Mi ha dato dimostrazione di saper amministrare una casa in maniera eccellente, dal primo momento in cui l’ho vista con in braccio il nostro primogenito, Niccolò, mi ha dato anche la sensazione che fosse nata per fare la madre’, ha dichiarato l’innamoratissimo ex tronista.