È online il video de ‘La Fine della Chemio’, il singolo dei Sick Tamburo, rock band fondata dagli ex Prozac+ Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio, realizzato in collaborazione con alcuni grandi artisti della scena musicale italiana come Jovanotti, Tre Allegri Ragazzi Morti, Manuel Agnelli, Samuel dei Subsonica, Elisa, Meg, Lo Stato Sociale, Pierpaolo Capovilla e gli stessi Prozac+. I proventi del brano saranno devoluti in beneficenza.

I Sick Tamburo sono nati nel 2009 e hanno all’attivo già quattro album e un EP, oltre che centinaia di concerti in giro per l’Italia. All’interno dell’ultimo cd Un Giorno Nuovo, pubblicato l’anno scorso, c’è la versione originale del brano ‘La Fine Della Chemio’, ispirato dalla malattia che nel 2015 ha colpito Elisabetta Imelio, membro della band.

È lei stessa a spiegare le motivazioni del progetto: ‘A febbraio 2015 sono stata operata per un cancro al seno, ho fatto poi chemioterapia, radioterapia e una terapia ormonale che andrà avanti per anni. Sono stati mesi molto difficili, fisicamente ma soprattutto moralmente, accompagnati dalla paura di non farcela. Durante questo periodo, Gian Maria Accusani ha scritto una canzone per me: l’ho ascoltata per la prima volta in macchina, mentre andavo all’ospedale per l’ennesima seduta di chemio’.

L’effetto per Elisabetta Imelio è stato grandioso: ‘Ascoltando questo brano mi è arrivata addosso una bomba d’amore e di speranza, un’energia che mi ha dato gioia, forza e volontà indispensabili per affrontare tutto questo. Adesso io voglio che questo meraviglioso regalo che mi è stato fatto sia di tutti, voglio che chi sta affrontando il difficile percorso della malattia, possa avere lo stesso aiuto che ho avuto io. Per questo abbiamo deciso di chiedere a diversi artisti di cantare ‘La Fine della Chemio’ assieme a noi, per raggiungere più persone possibili’.

Come detto, i proventi della nuova versione del singolo ‘La Fine della Chemio’ con Jovanotti, Manuel Agnelli, Elisa e tanti altri, saranno devoluti in beneficenza: una parte all’A.N.D.O.S. di Pordenone, Associazione Donne Operate al Seno, un gruppo di volontarie molto attive sul campo, e l’altra alla squadra di canoa ‘Donne in Rosa Lago Burida’, composta da donne operate che attraverso lo sport divulgano il loro motto ‘Insieme si vince sempre’