Jeremias Rodriguez e Giulia De Lellis: è solo amicizia?

Jeremias Rodriguez smentisce il flirt con Giulia De Lellis? ‘Sempre ca****e!’

Arriva puntuale la smentita di Jeremias Rodriguez in merito al presunto flirt con Giulia De Lellis, di cui si è molto parlato negli ultimi giorni. Secondo i recenti rumors, il fratello minore di Belén avrebbe per primo scritto all'ex fidanzata di Andrea Damante in quanto interessato... ma l'ultima storia su Instagram del giovane argentino sembra chiarire la situazione. Che sia solo amicizia?

da Giorgia Piombo, il