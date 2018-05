Giorgio Manetti sarebbe vicino all’addio a ‘Uomini e Donne’. Il Gabbiano potrebbe spiccare presto il volo e lasciare il felice nido dove era approdato qualche anno fa. Si sta per concludere un’altra stagione del trono over e secondo alcune indiscrezioni e rumors sul programma di Maria De Filippi, queste potrebbero essere le ultime puntate del cavaliere toscano.

La sua storia con Gemma Galgani e i continui tira e molla con la dama del trono over di ‘Uomini e Donne’ hanno fatto sognare il pubblico. I battibecchi tra i due, seguiti dalle intromissioni continue di Tina Cipollari avevano appassionato i telespettatori, ma adesso tutto questo potrebbe finire.

Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne

‘Mi interessa una relazione seria e duratura’, aveva detto Giorgio Manetti durante la sua prima presentazione a ‘Uomini e Donne’ e sembrava che Gemma fosse la sua anima gemella, il legame è durato quasi un anno, ma tra i due non è mai davvero finita e la loro storia ha appassionato i telespettatori anche dopo la separazione.

Secondo una ‘talpa’ del ‘Vicolo delle News’ che ha preso parte alla registrazione dell’ultima puntata de Il Trono Over di ‘Uomini e Donne’, Giorgio Manetti avrebbe dichiarato di voler chiudere in bellezza la sua avventura in tv perché il prossimo anno non sarà nel programma.

Durante la registrazione del trono over di ‘Uomini e Donne’, c’è stata una scenata di gelosia di Marco a Gemma. La dama bianca, infatti, nella puntata precedente aveva concesso un ballo a Giorgio Manetti. Marco però non accetta che si continui a parlare della love story di Gemma e del gabbiano e così ha deciso di troncare la relazione con la dama bianca perché sostiene che il suo cuore è ancora occupato da Manetti.

Gemma ha inseguito tra le lacrime Marco. Rientrata in studio, una signora del pubblico è intervenuta in difesa della dama bianca e ha puntato il dito contro Giorgio accusandolo di aver rovinato tutte le storie d’amore della Galgani che sono seguite alla loro rottura.

Giorgio però ha interrotto la signora e dichiarato che lui non è più interessato a Gemma e ha spiegato di aver invitato la dama bianca per un ballo semplicemente per ‘chiudere in bellezza, perché il prossimo anno non ci sarà’.

Una dichiarazione che non è sfuggita a chi era in studio ad assistere alla registrazione della puntata e che è ovviamente rimbalzata sulla rete. Potrebbe davvero essere l’ultima stagione di Giorgio Manetti a ‘Uomini e Donne’? Per ora nessuna conferma ufficiale arriva dal programma né dallo stesso gabbiano.

Insomma, il prossimo anno potremmo non assistere più ai continui tira e molla di Gemma e Giorgio e ai battibecchi con Tina Cipollari. A proposito dell’opinionista, sempre secondo le anticipazioni del Vicolo delle News sembra che la Cipollari, durante la registrazione dell’ultima puntata, abbia invitato Gemma a ballare. Tra le due è stata siglata la pace?

La Cipollari che fa pace con la dama bianca, Manetti che parla di un suo abbandono: il prossimo anno potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione del trono over.