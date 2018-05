Carlo Freccero a La Zanzara: ‘Massimo Giletti tornerà in Rai’

Carlo Freccero, ospite de La Zanzara lancia una vera e propria bomba e rivela che Massimo Giletti tornerà alla Rai. Il consigliere di amministrazione della Rai ha parlato del futuro della rete e raccontato di un possibile ritorno del giornalista approdato lo scorso anno a La7. Freccero però non si è espresso solo su Giletti, ma anche su altri volti di punta della Rai come Fabio Fazio e Bruno Vespa.

È già finita l’avventura di Massimo Giletti e del suo programma ‘Non è l’Arena’ su La7? Approdato sulla rete del gruppo Cairo lo scorso anno tra non poche polemiche, Massimo Giletti potrebbe già dire addio a La7e ritornare sulla Rai.

Massimo Giletti torna in Rai?

Su Radio 24, durante La Zanzara di Giuseppe Cruciani, Carlo Freccero si lascia sfuggire una parola di troppo e parla di un possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai. Sembra convinto Freccero, ma la sua potrebbe essere una personalissima interpretazione o una semplice provocazione dati i toni dell’intervista.

‘Massimo Giletti torna senz’altro alla Rai’, è questa la frase che Carlo Freccero pronuncia durante il suo intervento a La Zanzara, sembra quasi che l’informazione gli sia del tutto sfuggita ma ovviamente non è passata inosservata questa sua frase. Una dichiarazione che gli è stata provocatoriamente strappata da Giuseppe Cruciani.

L’intervista di carlo Freccero a La Zanzara (audio)

Massimo Giletti aveva lasciato Viale Mazzini tra le polemiche. ‘Rifarò L’Arena. La mia Arena… qualcuno sperava che non andasse più in onda perché, dicono, dava molto fastidio. Ma L’Arena è la mia creatura professionale, l’ho fatta nascere, l’ho modellata. Ho scelto La7 perché ho capito che era lì la strada per dare continuità a questa esperienza. L’Arena continuerà a esistere, a dar voce all’Italia che ha scoperto e capito. La ragione per cui ho deciso per un simile passo è stata proprio la continuità del programma’, aveva dichiarato Massimo Giletti in un’intervista al Corriere della Sera prima di approdare, un anno fa a La7.

Carlo Freccero parla del futuro di fabio Fazio in Rai

Le notizie sul futuro dell’attuale conduttore di ‘Non è L’Arena’ non è l’unica news che sfugge dalla voce del consigliere dell’amministrazione Rai. Certo, come sempre l’intervista di Cruciani è stata provocatoria e provocatorie sembrano anche le risposte di Freccero.

‘Fazio? Ci sono i contratti, non si può fare niente. Al momento lo lasciamo lì’, ha detto Carlo Freccero sul presentatore di ‘Che Tempo che fa’ che ogni domenica compete proprio con Massimo Giletti.

Il consigliere di amministrazione della Rai ha qualcosa da dire anche sul conduttore di ‘Porta a Porta’ e sul giornalista Maurizio Mannoni: ‘Vespa? Cambierà, diventerà leghista e grillino e dirà che lo è sempre stato. Mannoni? Soffrirà, gli spostiamo il programma ogni volta di cinque minuti così perde le staffe’.

In conclusione del suo intervento, Carlo Freccero non si è fatto mancare una piccola provocazione e ha lanciato un’idea davvero particolare: ‘Io farei un programma con Grillo e Celentano. E Renzi potrebbe condurre L’Eredità alle 19, sarebbe qualcosa di bello’.

Se Massimo Giletti tornerà o meno a Viale Mazzini per ora non è dato saperlo, certo, il conduttore è ormai un volto di punta per La7, Cairo lo lascerà andare?