Continuano le indagini sulla presunta droga al Grande Fratello 2018, come affermato da Barbara D’Urso stessa. Dopo i servizi mandati in onda da Striscia la Notizia che hanno destato, ancora una volta, l’attenzione di tutti, ad intervenire è anche la produzione Endemol, la quale starebbe portando avanti controlli meticolosi sulla vicenda che ha sconvolto anche questo reality show. Insomma, dopo lo scandalo a L’Isola dei Famosi, non c’è più tregua per Canale 5.

‘Endemol è in grado di risalire alle persone che erano di controllo in quei giorni’, ha affermato Barbara D’Urso nel corso di una recente puntata di Pomeriggio Cinque in cui ha rassicurato i telespettatori sulla vicenda: ‘Stanno facendo altre verifiche, quindi entro pochi giorni io vi darò tutte le precisazioni chirurgiche’. La situazione sembra infatti aggravarsi e la verità torna ad essere un mistero: che i concorrenti siano riusciti, nonostante i numerosi controlli, a portare droga all’interno della casa più spiata d’Italia?

Droga al Grande Fratello? Interviene Endemol

Dopo i servizi trasmessi da Striscia la Notizia, anche Endemol è intervenuta sul ‘Coca-gate’ che ha travolto anche questa edizione del Grande Fratello.

‘Abbiamo ricevuto rassicurazioni da Endemol e chiesto un ulteriore controllo’, ha spiegato Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, ‘Endemol è in grado di risalire alle persone che erano di controllo in quei giorni. Stanno facendo anche altre verifiche, quindi entro pochi giorni io vi darò tutte le precisazioni chirurgiche’

Ad aver destato l’attenzione del pubblico, un’affermazione poco comprensibile di Patrizia Bonetti, ormai ex concorrente della trasmissione: ‘Mentre pippava’, sembrava avesse detto la giovane interrogata sia nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello che nel corso di Pomeriggio Cinque.

A quanto pare, l’ex concorrente avrebbe sussurrato all’orecchio ‘Sembra pippata’, frase con un significato ben lontano e diverso da ciò che invece è stato percepito.

Barbara D’Urso a Striscia la Notizia, ‘E’ impossibile sia entrata droga’

Nel bel mezzo del ‘Coca-gate’, Valerio Staffelli si è recato da Barbara D’Urso al fine di ricevere ulteriori spiegazioni. La conduttrice ha però spiegato che i concorrenti sono tenuti sotto controllo 24 ore su 24, essendoci le telecamere anche in bagno.

‘Prima di entrare facciamo analisi, aprono tutto ciò che abbiamo con noi, anche le scarpe. Ci rigirano come calzini. Non è possibile che sia passato qualcosa dopo ben quattro controlli. Abbiamo la telecamera persino nel water’, aveva infatti affermato anche Patrizia Bonetti a Pomeriggio 5, concetto ribadito dalla conduttrice stessa a Valerio Staffelli.