Stefania Pezzopane: ‘Il Grande Fratello rappresenta una parte del Paese’

Stefania Pezzopane è la prima politica italiana ad essere entrata nella casa del Grande Fratello, lo ha fatto per amore perché tra i concorrenti del programma c’è il suo fidanzato, Simone Coccia. L’onorevole ha raccontato di aver partecipato al reality show anche per dare un messaggio importante sul concetto di ‘diversità’.

Simone Coccia è il primo finalista del Grande Fratello 15 e Stefania Pezzopane, intervistata a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai 1 non ha nascosto la sua felicità per il traguardo conquistato dal fidanzato. La scorsa settimana, l’onorevole, ha rotto un tabù e accorciato ancora di più il divario tra politica e il papà dei reality show con l’entrata nella casa più spiata d’Italia. Ai microfoni del programma radiofonico, Stefania Pezzopane ha raccontato questa sua esperienza.

Stefania Pezzopane racconta la sua esperienza al Grande Fratello 15

‘Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna e lì c’è il mio compagno’, così Stefania Pezzopane racconta il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

La sua partecipazione al reality show ha stupito molto e qualcuno si è anche commosso per le belle parole che l’onorevole ha espresso a favore della diversità per lanciare una piccola frecciata a Luigi Favoloso che l’aveva paragonata a un pouff. ‘La sfida a dire che chi è diverso, è bello ugualmente e semmai brutto è chi non accetta la diversità’, aveva detto la Pezzopane nella casa del Grande Fratello.

Anche per questo, dunque Stefania Pezzopane è entrata nella casa, stanca delle continue critiche nei confronti di Simone Coccia e della loro storia d’amore. ‘Io nella Casa ho voluto dare un messaggio sulla diversità e sull’essere belli pur non corrispondendo ai canoni di perfezione. E ho ricevuto un sacco di riscontri positivi’, ha rivelato la deputata a Un Giorno da Pecora.

Stefania Pezzopane difende il Grande Fratello

Grande Fratello trash? In tv c’è di peggio, sostanzialmente è questa la risposta che Stefania Pezzopane dà a chi accusa il programma di essere un prodotto grottesco.

‘Certe volte nei talk show politici alcuni miei colleghi improvvisano cose ben peggiori, il trash c’è anche in alcuni programmi paludati’, ha sentenziato la Pezzopane durante l’intervista radiofonica.

L’onorevole si sbilancia esprimendo un concetto ‘democratico’. ‘Il Grande Fratello rappresenta una parte del Paese. Nessuno di coloro che come me fanno un’attività politica e istituzionale deve avere il vezzo aristocratico che lo porti a non confrontarsi con queste cose’, ha dichiarato la Pezzopane.

Intanto Simone Coccia festeggia la conquista della finale e l’ex presidente della provincia dell’Aquila non ha mai smesso di sostenerlo. ‘Ho anche votato per mandarlo in finale. Invece non ho votato per l’uscita di nessuno’, ha ammesso in conclusione la Pezzopane.