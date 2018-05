Doppietta per il calciatore brasiliano, ma non sui campi da calcio: Ronaldinho è pronto per sposarsi con le sue due fidanzate, Priscilla Coelho e Beatriz Souza. Il ‘Gaucho’, come lo chiamano gli appassionati di calcio, vive insieme alle due che, pur conoscendosi, mantengono un rapporto civile e sono pronte a dire sì al loro amato.

Ad annunciare il matrimonio di Ronaldinho con le due fidanzate è il portale ‘O Dia’ secondo cui le nozze verranno celebrate il prossimo agosto in quel di Rio de Janeiro. Nulla di strano, dunque, per l’ex fuoriclasse del Barcellona che condivide la stessa casa con Priscilla Coelho e Beatriz Souza. Le due, secondo indiscrezioni, percepiscono una sorta di indennità dal loro amato pari a 1500 sterline da spendere in ciò che più le aggrada. Al matrimonio di Ronaldinho, però, potrebbe opporsi lo stato del Brasile secondo cui la poligamia è illegale: come se la caverà il ‘Gaucho’?

La legge sulla poligamia in Brasile

Nonostante il matrimonio tra Ronaldinho, Priscilla Coelho e Beatriz Souza sia considerato illegale per le leggi brasiliane, il calciatore potrebbe aggirare la situazione avvalendosi di alcuni ‘vuoti legislativi’ e precedenti simili.

Nel 2015, infatti, in Brasile si sono sposate tre donne che hanno legalizzato la propria unione affrontando un lungo iter giuridico.

Il notaio Fernanda de Freitas Leitäo riuscì a far valere le loro volontà rifacendosi ad una sentenza del 2011 sulle coppie omosessuali e il legame tra le tre venne riconosciuto come ‘unione poliaffettiva stabile’.

Visti i precedenti, dunque, anche Ronaldinho potrebbe far leva sullo stesso caso e rendere il suo matrimonio con le due fidanzate conforme alle leggi.

A questa unione, però, si è già opposta la sorella del calciatore, Deisi, contraria alla poligamia e pronta a disertare le nozze.

Ronaldinho, i rapporti con le fidanzate

In attesa della conferma della notizia da parte del diretto interessato, le indiscrezioni raccontano anche che Ronaldinho vive serenamente con le sue due compagne dal 2017 omaggiandole con gli stessi regali.

I ben informati, infatti, sostengono che abbia donato loro un anello di fidanzamento identico e abbia creato nella villa da 5 milioni di sterline un clima sereno e armonioso.

Tuttavia, le relazioni di Ronaldinho non sono nate nello stesso periodo: il calciatore, infatti, è legato a Priscilla Coelho da molto più tempo rispetto a e Beatriz Souza, con cui ha iniziato una relazione nel 2016.