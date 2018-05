Lory Del Santo: ‘Mio figlio non parla con me da 10 mesi’

Lory Del Santo ha rivelato che il figlio Devin non le parla da 10 mesi. Un dramma per la showgirl che si è confidata con Barbara D’Urso e ha parlato di questo brutto momento che sta attraversando durante la puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ andata in onda ieri. La regista di ‘The Lady’ è apparsa particolarmente provata e la conduttrice del ‘Grande Fratello’ l’ha spronata a sfogarsi. Lory Del Santo ha così raccontato il suo dramma.

‘Non parlo con mio figlio da 10 mesi’ è la confessione shock di Lory Del Santo. La showgirl, intervenuta a ‘Pomeriggio Cinque’ durante il dibattito quotidiano sul ‘Grande Fratello 15′, ha rivelato che è da agosto dello scorso anno che i rapporti con il suo amato Devin sono tesi. Lory del Santo si è anche soffermata su un piccolo episodio avvenuto durante una sua trasferta a Los Angeles in cui il figlio non ha neanche voluto incontrarla.

Lory Del Santo racconta che il figlio non le parla da 10 mesi

Commossa dal racconto della vicenda di Veronica Satti, concorrente del Grande Fratello che non parla da anni con il padre Bobby Solo, Lory Del Santo si è mostrata particolarmente provata durante la puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ andata in onda nella giornata di ieri.

Barbara D’Urso ha notato gli occhi lucidi di Lory Del Santo durante il dibattito su Veronica Satti e Bobby Solo e non ha potuto fare a meno di chiedere: ‘È vero che non parli con tuo figlio da dieci mesi?’. La showgirl ha confermato e raccontato il dramma che sta attraversando in famiglia.

La confessione di Lory Del Santo: ‘Mio figlio non mi parla da 10 mesi’ (video)

‘Devin ha deciso di fare da solo, sai? Ha detto: ‘Ok, da oggi non ti parlerò mai più’, ha rivelato Lory Del Santo visibilmente commossa. La showgirl nutre la speranza che le cose possano migliorare e cambiare. ‘Spero che quel ‘mai più’ non sia per sempre’, ha detto a Barbara D’Urso.

Devin Sardi è nato 25 anni fa dalla relazione che la showgirl ha avuto con Silvio Sardi, produttore cinematografico. Devin vive negli Stati Uniti ed è un fotografo molto apprezzato.

Leggi anche: Silvio Sardi, a Domenica Live l’ex di Lory Del Santo: ‘Con mio figlio Devin ho sbagliato’

‘Quando sono andata a Los Angeles per un impegno di lavoro, lui è scomparso ed è tornato solo quando sono ripartita’, ha confessato la showgirl.

‘Non voglio essere triste per questo perché ritengo che ogni persona deve fare le sue scelte e anche vivere i momenti, magari particolari della propria esistenza. Non mi lascio mai andare allo sconforto, però non pensavo durasse così tanto e ormai è quasi un anno’, ha detto con amarezza Lory Del Santo.