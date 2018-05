Ha finalmente parlato Jeremias Rodriguez in merito al flirt con Giulia De Lellis. Il fratello di Belén Rodriguez ha, infatti, confermato l’interesse nato per l’ex compagna di reality show – di cui si è molto parlato negli ultimi giorni – conosciuta personalmente nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. ‘Le ho scritto io per primo’, ha così affermato Jeremias a un mese di distanza dalla separazione dall’ex fiamma Sara Battisti.

‘Per il momento è nata un’amicizia, poi chissà…’, afferma dunque Jeremias Rodriguez al settimanale Nuovo. Dopo giorni di rumors in merito ad un interesse per Giulia De Lellis, il fratello minore di Belén si è così fatto avanti palesando il fatto di averle scritto lui per primo: ‘È vero: non rispondo mai, nemmeno se mi chiama mia madre. Ma con Giulia sono stato io a a mandare il primo sms’.

Jeremias Rodriguez e Giulia De Lellis: l’inizio di un amore?

Chissà che tra Jeremias Rodriguez e Giulia De Lellis non nasca un amore. Jeremias ha infatti confermato l’interesse provato nei confronti dell’ormai ex fidanzata di Andrea Damante, raccontando al settimanale Nuovo un retroscena della vicenda.

‘Le ho scritto io per primo un messaggino e lei mi ha risposto. Per il momento è nata un’amicizia, poi chissà…mi dovete dare tempo’, ha così affermato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

‘Non rispondo mai ma se mi interessa qualcosa cambia’, ha poi ammesso Jeremias, continuando: ‘Quando le mando messaggi ricevo sempre le sue risposte. Ancora non ci siamo visti’.

Infine viene domandato se c’è un’uscita in programma e l’intervistato risponde ‘Chissà…’.

Jeremias Rodriguez dopo il flirt con Aida e la storia con Sara

Dopo la fine della storia d’amore con Sara Battisti, ex fiamma ritrovata una volta uscito dal Grande Fratello Vip ed il presunto flirt con Aida Yespica, con la quale c’è tutt’ora una forte amicizia, Jeremias Rodriguez sembra puntare ora a Giulia De Lellis.

Quest’ultima è infatti tornata single recentemente, dopo essersi lasciata – a gran stupore – con Andrea Damante: che tra i due possa nascere una storia d’amore? Che l’amicizia nata all’interno del reality show si possa trasformare in altro?

Giulia De Lellis e Jeremias si starebbero infatti frequentando da diverso tempo, ma solo Jeremias si è al momento espresso sulla situazione.