Gf15, Mariana Falace: ‘Patrizia Bonetti e Aida Nizar mi hanno insultata dietro le quinte’

Mariana Falace non ha superato l’astio nei confronti di Patrizia Bonetti e rivela le motivazioni che hanno spinto l’ex di Gianluca Vacchi a rompere l’amicizia con lei. L’ex concorrente del Grande Fratello 15 ha dovuto abbandonare la casa durante la diretta del 15 maggio scorso, battuta al televoto da Simone Coccia. Inizialmente in buoni rapporti con Patrizia, la Falace è poi stata aspramente criticata dalla Bonetti che dopo la sua uscita è rientrata nella casa per un confronto con la concorrente campana.

Mariana Falace, intervistata da Fanpage, racconta un retroscena relativo ai suoi rapporti con Patrizia Bonetti. Mariana rivela infatti di essere stata insultata dietro le quinte di ‘Domenica Live’ dalla ex di Gianluca Vacchi e dalla vulcanica concorrente spagnola del Gf15, Aida Nizar.

Mariana Falace: ‘Sono stata insultata da Patrizia e Aida’

Parlando del suo rapporto con Patrizia, Mariana ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente dalla Bonetti: ‘Domenica scorsa, dietro le quinte di Domenica Live, ha ricominciato a insultarmi insieme ad Aida Nizar al punto che ho preteso di essere difesa in studio da Barbara D’Urso perché, se fosse ricapitato mentre eravamo in onda, me ne sarei andata. Mi sono state rivolte parole assurde, una vera violenza verbale. Patrizia è una cafona e non risponderò più ai suoi attacchi, non voglio fare il suo gioco’, ha svelato Mariana.

All’interno della casa Patrizia e Mariana avevano un buon rapporto e sembrava avessero stretto un legame, da quando la Bonetti è uscita però tutto è cambiato. Patrizia, rientrata nella casa durante la diretta dell’8 maggio scorso, ha accusato Mariana di essere una persona falsa per aver fatto credere a tutti gli altri concorrenti di non averla nominata quando in realtà, nel confessionale, la Falace aveva fatto proprio il nome della Bonetti.

‘L’astio tra me e Patrizia non è nato dalla mia passata vicinanza a Gianluca Vacchi, anche perché mi sono rapportata con lui solo per un videoclip musicale. È stato girato la scorsa estate e loro non stavano già più insieme. Penso ce l’abbia con me per la storia delle nomination, nemmeno per Luigi visto che sa che non mi sarebbe mai potuto piacere’, ha affermato Mariana durante l’intervista.

Mariana Falace e l’abbraccio a Nina Moric

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda il 22 maggio scorso, Barbara D’Urso ha mostrato a Nina Moric una clip in cui sembra che Luigi Favoloso abbia provato a baciare Mariana. ‘Grande Fratello è una realtà diversa, certo le cose che accadono non sono giustificabili, ma buttare benzina sul fuoco a che serve?’, ha dichiarato la Moric che prima di congedarsi ha abbracciato la Falace.

Mariana ribadisce che con Luigi Favoloso non c’è stato alcun bacio e che se ci fosse stato lo avrebbe detto senza alcun problema. ‘Mi fa schifo solo il pensiero di baciarlo. Se fosse successo, lo avrei detto: Nina è una gran donna e ne avrebbe preso atto. Non credo nemmeno all’ipotesi che la crisi con Favoloso sia stata una montatura, sono certa che la Moric non si sarebbe mai prestata a certi giochetti’, ha spiegato la Falace.

L’ex concorrente ammette di essere rimasta piacevolmente colpita dall’affetto di Nina Moric e racconta cosa le ha sussurrato la modella: ‘All’orecchio mi ha detto di farmi forza e io le ho risposto che è una grande donna e che sono contenta che mi abbia capita. Lei è abituata alla televisione, sa che le cose vengono presentate in un modo preciso quando qualcuno intende buttarti giù’.