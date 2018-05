Bianca Atzei su Max Biaggi: ‘Meritavo la verità, ma non nutro rancore’

Bianca Atzei riapre il capitolo ‘Max Biaggi’, ma solo a parole. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi torna a parlare del suo ex fidanzato con cui ha vissuto due anni d’amore. Il motivo della fine della relazione con il pilota non è mai stato chiarito, nonostante ciò la cantante ha riservato a Biaggi parole di stima e di affetto in ricordo di un grande amore.

Bianca Atzei, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, parla dell’addio a Max Biaggi e rivela che nonostante il loro sia stato un grande amore non ritornerebbe mai con il pilota. Negli ultimi giorni, si è parlato molto della cantante in riferimento a una sua possibile love story con Jonathan Kashanian, che con Bianca Atzei ha condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi. Durante un’intervista di Barbara D’Urso, Jonathan ha infatti dichiarato: ‘Io per l’Atzei provo un affetto speciale, un bisogno di avere vicino Bianca. Mi godo questo momento che ho con lei, non voglio dargli un nome. È amore? Non lo so. Ma abbiamo dormito tre mesi mano nella mano, e a lei non devo dare delle spiegazioni’.

Bianca Atzei parla di Max Biaggi

Se sia o meno legata a Jonathan Kashian non è ancora chiaro, ma una cosa è certa: Bianca Atzei sembra aver dimenticato Max Biaggi. ‘Gli voglio ancora bene, non parlerò mai male di Max, ma non tornerei con lui. Non lo dico per orgoglio, non sono vendicativa e voglio avere un ricordo positivo di lui. Adesso ci sono solo io: mi piace la carica che ho in questo momento e voglio dedicarla al mio lavoro e alla mia famiglia’, ha dichiarato Bianza Atzei.

I motivi della rottura tra Max Biaggi e Bianca Atzei non sono mai stati chiari, la stessa cantante aveva rivelato che la fine della relazione è stata improvvisa, un vero fulmine a ciel sereno tanto che Bianza Atzei non si sa dare ancora delle risposte.

‘Qualsiasi donna merita la verità: avrei voluto sapere il motivo di questa rottura improvvisa. Gli uomini raramente hanno il coraggio di dire le cose: sono un po’ codardi! Anche se non voglio generalizzare. Prima di andare a L’Isola mi aspettavo delle risposte, meritavo delle spiegazioni’, ha confessato nell’intervista.

La verità, a detta dell’Atzei dunque, non è mai arrivata ma la cantante non è più alla ricerca di risposte sulla fine della relazione con Max Biaggi. ‘Oggi non mi interessa più sapere nulla: non ho più voglia di darmi delle risposte e non ho rancore. È stata la storia d’amore più bella della mia vita’, ha confessato.

Certo, la delusione per la rottura improvvisa c’è stata e Bianca Aztei non lo nega ma cerca di guardare il lato positivo: ‘La separazione improvvisa da Biaggi mi ha fatto crescere’, rivela.

Della loro relazione dunque è rimasto il ricordo e Bianca Atzei ha solo parole di affetto e di stima per Max Biaggi: ‘Lui mi dava sicurezza, non avevo motivo di essere gelosa. Mi ha dato molta serenità, felicità e mi faceva sentire importante, è stato sempre molto presente nella mia vita’, ammette.