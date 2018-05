Se tanti conoscono la bravura e la professionalità di Michelle Hunziker, pochi sanno quanto la conduttrice sia religiosa e profondamente legata alla figura della Madonna. In alcune occasioni, tuttavia, ne ha parlato, spiegando come la figlia Sole sia stata concepita proprio dopo aver rivolto una preghiera alla Madre Celeste cui si è avvicinata da piccolissima grazie al padre.

‘È stato papà a insegnarmi a vedere la Madonna così, come una mamma che ci ascolta, che ascolta tutti’ – ha raccontato Michelle Hunziker al settimanale Maria con te – ‘Il mio papà era molto credente e, da piccola, mi portava ogni domenica a Messa a Ostermundigen, nei pressi di Berna. In quella chiesa c’era una piccola Madonna e papà le rendeva sempre omaggio affettuosamente, trasferendomi in pieno questo slancio’. E, proprio grazie alla sua forte fede nella Vergine, la conduttrice ha svelato di aver ricevuto due grazie in momenti particolari della sua vita.

Michelle Hunziker, le grazie ricevute dalla Madonna

Devota a questa figura celestiale, la Hunziker ha ricordato alcuni periodi della vita in cui si è rivolta alla Madonna per ricevere una grazia.

La prima, come già spiegato più volte in precedenti interviste, è stata la nascita della secondogenita Sole: era a Palermo quando è andata a visitare la Cattedrale e ha rivolto una preghiera alla Vergine. Il giorno dopo ha scoperto di essere in dolce attesa.

La seconda grazia dalla Madonna, poi, è arrivata quando la Hunziker ha ricevuto delle lettere intimidatorie da parte di sconosciuti che la minacciavano di sfregiare la figlia Aurora con l’acido.

Michelle Hunziker: ‘Durante l’adolescenza avevo perso Dio’

Pur essendo molto credente, però, Michelle Hunziker ha svelato di aver perso per un periodo la fede nella religione e in Dio.

‘Durante l’adolescenza avevo perso questo trasporto, avevo perso la fede, avevo perso Dio’ – ha ricordato la conduttrice, oggi impegnata con lo show Vuoi scommettere? su Canale 5 – ‘Ho fatto degli sbagli e, da adulta, mi è successo quello che ho raccontato nel mio libro (il riferimento è alla psicosetta di cui ha fatto parte)’.

‘Ma l’attaccamento alla Madonna è tornato fortissimo quando sono diventata madre di Aurora, nel 1996’ – ha continuato la Hunziker – ‘Allora ricominciai a guardarla come una madre da cui farmi guidare [...] Oggi la Madonna è il mio riferimento, il mio modello anche come immagine di femminilità e maternità’.

