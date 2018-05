Nina Moric è tornata negli studi del Grande Fratello 15 per replicare a tutti i cyberbulli che durante il confronto con Luigi Favoloso si sono accaniti nei suoi confronti, insultandola pesantemente per l’aspetto fisico. La modella ha condannato apertamente la violenza dei ‘leoni da tastiera’ e ha invitato tutti a riflettere a lungo prima di giudicare perché le parole hanno un peso e, spesso, conducono ad atti estremi come il suicidio.

‘Questi carnefici sui social sono vittime di se stessi’ – ha esclamato Nina Moric in riferimento agli attacchi ricevuti sul web da alcuni spettatori del Grande Fratello 15, sottolineando come tanto odio e disprezzo nei confronti di una donna siano inaccettabili e come l’atteggiamento di molti internauti sia contraddittorio: ‘La televisione condanna questi atti di bullismo e perché i social non lo fanno?’. La Moric, inoltre, si è detta particolarmente disturbata dall’atteggiamento di molte donne, le prime pronte a ‘vomitare odio’ e a scagliarsi contro altre donne.

Leggi anche: Gf15, Nina Moric e Luigi Favoloso, la confessione: ‘Abbiamo perso un figlio’

Nina Moric: ‘Sono una persona forte, non voglio fare la vittima’

Nonostante gli attacchi feroci ricevuti dagli haters e il bullismo nei suoi confronti, però, Nina Moric ha ammesso di non sentirsi una vittima e di considerarsi una persona forte, in pace con se stessa e per nulla toccata da chi l’ha accusata di essere una ‘drogata’ e di aver presenziato al Grande Fratello 15 da ‘ubriaca’.

‘Queste persone che si sfogano in questo modo, che si facciano un esame di coscienza, non per me ma perché, un giorno, i vostri figli possono subire lo stesso trattamento!’ – ha concluso, adirata, la modella, ricordando come molte vittime di bullismo abbiano compiuto gesti estremi come il suicidio.

‘Prima di accusare qualsiasi persona sui social, pur non conoscendola, riflettete! Siete voi marci dentro, non noi!’ – ha sentenziato Nina tra gli applausi del pubblico – ‘Io non vi condanno perché non siete carnefici, ma solo delle persone deboli!’.

Nina Moric su Luigi Favoloso: ‘Dopo 4 anni non si può parlare di amore consumato’

Il ritorno di Nina Moric al GF15, però, non poteva risparmiare la modella dalla curiosità dei presenti sull’evoluzione del rapporto con Luigi Favoloso.

‘Il vostro è un amore consumato?’ – ha chiesto Cristiano Malgioglio, cui la Moric ha risposto senza esitazione – ‘Dopo 4 anni non si può parlare di amore consumato, ma ci sono dei periodi in cui due persone che stanno insieme non si comprendono’.

Barbara D’Urso ha chiesto, dunque, quale fosse l’attuale situazione dei due fidanzati, ma Favoloso ha dato delle spiegazioni sommarie non condivise dalla Moric, che ha inveito contro di lui: ‘Sii sincero figliolo mio, hai trent’anni non sei! Dì la verità!’

L’ex gieffino, però, ha scelto di glissare sull’argomento e di ‘lavare i panni sporchi in famiglia’.

Leggi anche: Nina Moric su Luigi Favoloso: ‘Non so se è finita, i suoi vestiti sono ancora nel nostro armadio’