Fabrizio Corona, Silvia Provvedi e Belén Rodriguez tutti e tre nello stesso posto e nello stesso momento, chi l’avrebbe mai detto? L’incrocio pericoloso è avvenuto in una libreria nel centro di Milano in occasione della presentazione al pubblico del nuovo libro del giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, anche se sembra che i tre si siano solamente sfiorati, senza entrare in ‘rotta di collisione’. Altrimenti sarebbero state scintille…

Come probabilmente avrete letto, Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati da poco, subito dopo il riavvicinamento (soltanto a livello di amicizia, così dicono) tra l’ex Re dei paparazzi e la showgirl argentina. Apparentemente questa ‘reunion’ non ha pesato sulla rottura tra Corona e la Provvedi, che c’è stata per altri motivi, anche se la cantante delle Donatella ha detto di aver trovato inopportune e di cattivo gusto le foto di Fabrizio e Belén pubblicate dai giornali.

Comunque dopo il clamore delle ultime settimane ognuno sembrava aver preso la propria strada, quando improvvisamente Fabrizio Corona, Silvia Provvedi e Belén Rodriguez si sono ritrovati sotto lo stesso tetto tra l’ovvia curiosità dei presenti. L’occasione l’ha fornita Gabriele Parpiglia, che ha presentato a Milano, insieme all’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, il suo nuovo romanzo La Porta del Cuore, sequel di Formentera 14.

Tra gli ospiti intervenuti alla presentazione c’erano appunto Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, riapparsi per la prima volta insieme in un’uscita pubblica dopo l’annuncio della rottura. La coppia ha seguito l’evento insieme in prima fila, ma ha poi continuato la serata separati, lasciando quindi intendere che per il momento non c’è stata alcuna riappacificazione. E Belén? La bella argentina ha scelto di tenere un basso profilo, sedendo in quinta fila insieme all’amica Patrizia Griffini, ben lontana dalla coppia Corona-Provvedi. Non c’è stato alcun contatto tra i tre, tanto che la Rodriguez è poi uscita da una porta secondaria, senza mai incrociare lo sguardo di Silvia e Fabrizio. Insomma, chi si aspettava la rissa è rimasto deluso…

Un altro incontro inaspettato è stato quello tra i due nuotatori Filippo Magnini e Luca Marin, entrambi ex fidanzati di Federica Pellegrini. Magnini, accompagnato dalla nuova fidanzata Giorgia Palmas, ha salutato con affetto l’ex compagno di squadra della nazionale di nuoto, archiviando per sempre tutte le incomprensioni.