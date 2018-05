Barbara Palombelli e il no al Gf15: ‘Avrei voluto dimostrare che il programma può anche insegnare la buona educazione’

Inizialmente Barbara Palombelli era stata scelta per guidare il Grande Fratello 15. La conduttrice ha però rinunciato per i molteplici impegni televisivi che non le avrebbero permesso di realizzare il progetto che aveva in mente per il reality show e così la guida del programma di Canale 5 è passata a Barbara D’Urso. Subentrata alla collega Rita Dalla Chiesa, la moglie di Francesco Rutelli è al timone di ‘Forum’ dal 2013 ed è certa di essere lei la donna con più ore tv in onda.

Barbara Palombelli ha rinunciato alla conduzione del Grande Fratello 15, poi passata nelle mani di Barbara D’Urso e in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato perché ha dovuto declinare la proposta.

Barbara Palombelli spiega perché ha detto ‘no’ al Grande Fratello 15

La prescelta per la conduzione della quindicesima edizione del reality show di Canale 5 era stata proprio lei, Barbara Palombelli. La conduttrice però avrebbe potuto dedicare poco tempo al progetto, la trasmissione ‘Forum’ su Rete 4 è un impegno quotidiano che non le avrebbe permesso di realizzare il prodotto che avrebbe voluto.

Proprio in riferimento alla sua scelta di rifiutare la conduzione del Grande Fratello 15, Barbara Palombelli ha dichiarato: ‘Me lo avevano proposto, ma ho rinunciato perché non avrei avuto il tempo di fare la bella cosa che avevo in mente io, lo immaginavo come una sorta di collegio, di caserma’.

Barbara Palombelli avrebbe voluto dare il suo tocco al reality, un processo che avrebbe richiesto del tempo. ‘Avrei voluto dimostrare che il programma può anche insegnare la buona educazione’, ha detto nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Nessuna rivalità con l’attuale conduttrice del Grande Fratello, anzi un grande affetto e stima reciproca. ‘Con Barbara ci siamo abbracciate. Siamo grandi sorelle’, ha dichiarato Barbara Palombelli durante l’intervista.

Barbara Palombelli: ‘Sono la donna con più ore in tv’

Certo, Barbara D’Urso è sul piccolo schermo tutti i giorni. Tra il ‘Grande Fratello’, ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’, Carmelita accompagna i telespettatori in diversi momenti e ore della giornata, dal lunedì al sabato. Barbara Palombelli però sfata il mito secondo cui la D’Urso avrebbe più ore in tv rispetto alle sue colleghe.

‘Nonostante Barbara D’Urso ora abbia anche il Grande Fratello, credo di essere sempre io la prima per numero di ore in onda’, ha chiarito la conduttrice di ‘Forum’ e in effetti, la giornalista è in video per circa 21 ore settimanali a differenza delle 15 di Barbara D’Urso.