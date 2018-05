Steven Tyler rivela: ‘Ho speso in droga quasi due milioni di dollari’

Steven Tyler, ospite di James Corden al ‘The Late Late Show’, ha rivelato di aver speso circa 2 milioni di dollari in droga. Il leader degli Aerosmith si è prestato al classico gioco dello show, ovvero ‘Spill Your Guts or Fill Your Guts’ in cui l’ospite e il conduttore si fanno domande scomode, chi sceglie di non rispondere paga pegno ed è costretto a mangiare qualcosa di disgustoso. La rockstar ha deciso di non tirarsi indietro e raccontare tutti i suoi eccessi, ma c’è una domanda a cui ha preferito non rispondere.

‘Steven, come rockstar la tua vita è fatta di eccessi. Quanto hai speso in droghe nella tua vita?’, ha chiesto James Corden a Tyler. Il pubblico è scoppiato in una risata fragorosa seguito dal conduttore e dall’artista che poi è tornato ‘serio’. Tyler ci ha pensato un po’ su, ma poi ha risposto: ‘Circa due milioni di dollari’, ha dichiarato con un ghigno seguito da un’altra risata e dalle urla e gli applausi del pubblico.

‘Facile’, ha detto Tyler con estrema nonchalance. ‘Sei serio?’, ha poi chiesto Corden. ‘Ho sniffato mezzo Perù’, è stata la risposta del cantante. ‘Voglio dire, chiedi a chiunque se sono sincero e se ho detto la verità?’, ha dichiarato provocatoriamente Steven Tyler. ‘Il miglior ospite di sempre’, è stata la reazione di Corden a questa seconda confessione del cantante sul suo consumo di droghe.

L’artista è stato sincero e ha evitato di assaggiare alcune ‘prelibatezze’ offerte da Corden tra cui: intestino di mucca, gelatina di testa di maiale, o ancora lingua di agnello.

C’è però una domanda a cui Steven non ha voluto rispondere preferendo ingurgitare intestino di mucca. ‘Chi è il musicista più bravo degli Aerosmith?’, gli ha chiesto Corden. Bocca cucita per Tyler che ha preferito non affrontare l’argomento. ‘Bastano già le cose orribili che gli dico di persona, io ci vado in tour con quei ragazzi’, ha chiarito l’artista.

Steven Tyler: ‘Ci ho provato con Cameron Diaz’

Tra le rivelazioni shock rilasciate dall’artista, non solo quelle relative alla droga ma anche alle donne, in particolare alle amiche della figlia Liv, alcune molto famose. ‘Steven, tua figlia è una star del cinema, ci hai mai provato con una delle sue colleghe o amiche?’, ha chiesto Corden.

Il musicista, anche in questo caso non ha avuto problemi a rispondere: ‘Certo che sì!’, ha dichiarato. In particolare con una delle colleghe della figlia: Cameron Diaz. ‘Ho visto questa bellissima donna e le ho chiesto: ‘Cameron, se hai bisogno di qualcuno che ti accompagni al cinema…’, ha raccontato l’artista aggiungendo che la figlia lo ha subito rimproverato: ‘Papà, ci stai provando con la mia migliore amica!’.