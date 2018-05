Simona Ventura a Loredana Lecciso: ‘È difficile accettare, ma tra Al Bano e Romina c’è qualcosa di metafisico’

Anche Simona Ventura esprime la sua sulla ritrovata unione professionale e affettiva, ma non sentimentale, tra Al Bano e Romina. L’ex coppia ha partecipato alla puntata di ‘Amici’ andata in onda sabato scorso e come sempre ha fatto sognare i telespettatori molti dei quali nostalgici nei confronti di quel ‘Al Bano e Romina’ che fu. A sognare però non è solo il pubblico a casa, ma anche Simona Ventura che su Instagram ha pubblicato una foto abbracciata al mitico duo.

Simona Ventura non è solo una fan di Al Bano e Romina, ma un’amica del cantante di Cellino San Marco. Entusiasta per aver visto Al Bano e Romina insieme sul palco di ‘Amici’, l’ex conduttrice di ‘Selfie’ non ha resistito a farsi scattare una foto insieme ai due cantanti e a lanciare un piccolo messaggio a Loredana Lecciso.

Simona Ventura parla di Al Bano e Romina

Tutti hanno un’opinione su Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso evidentemente anche Simona Ventura che, sul suo profilo Instagram, ha scritto un chiaro messaggio.

‘Sono vicina da tanti anni al ‘maestro‘ #AlbanoCarrisi, ci ha sempre uniti la sottile linea rossa della stima e del rispetto. Averlo visto vicino a Romina Power ad Amici, mi ha emozionato. Ho intuito che tra loro c’è qualcosa che va oltre il sentimento… Qualcosa di metafisico. Capisco Loredana Lecciso, è difficile da accettare, ma senza voler entrare in questa storia (i figli prima di tutto) mi auguro si possa trovare un punto d’incontro. Buona vita!’, ha scritto la Ventura.

Il giudice esterno del talent show, dunque, ha detto la sua sulla ritrovata unione tra Romina Power e Al Bano con tanto di tag alla ex compagna del cantante di Cellino San Marco tirandola dunque in causa.

Il post di Simona Ventura su Al Bano e Romina scatena i fan

Le dichiarazioni di Simona Ventura sono del tutto inaspettate, forse la stessa Lecciso ne è rimasta sorpresa. Ovviamente la foto pubblicata su Instagram dal giudice esterno di ‘Amici’ ha scatenato i fan di Romina da un lato e quelli della Lecciso dall’altro.

Al grido di ‘#Iostoconloredana’, alcuni follower della Ventura non hanno gradito la didascalia che accompagna lo scatto. Di tutt’altro genere i commenti degli appassionati di Romina Power che si sono ovviamente detti concordi con il pensiero espresso dalla Ventura. Insomma, il mondo sembra si sia diviso in ‘squadre’ come scrivono gli stessi utenti della rete: la squadra di Loredana Lecciso e quella di Romina Power. Con questo messaggio, magari senza rendersene conto o volerlo, Simona Ventura ha dato l’impressione di fare il tifo per il secondo team.