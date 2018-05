Katy Perry critica Meghan Markle per il suo abito da sposa: ‘Ha vinto Kate Middleton’

L’abito da sposa di Meghan Markle non è piaciuto a tutti, anzi c’è chi ha ‘osato’ criticare la duchessa del Sussex: Katy Perry. La pop star non ha apprezzato il vestito con cui l’ex attrice ha detto ‘sì’ al suo amato Harry. La cantante è andata ben oltre le critiche e ha paragonato gli abiti di Kate Middleton e Meghan Markle. Risultato? Per l’artista ha vinto la moglie del Principe William.

Meghan Markle che percorre da sola la navata della St. George Chapel, seguita delle girl flower e dai paggetti, ha affascinato il mondo intero. Impossibile non notare l’eleganza e la raffinatezza dell’abito da sposa firmato Givenchy, eppure a qualcuno non è piaciuto. Katy Perry ha bocciato la mise scelta dall’ex attrice di ‘Suits’ per il Royal Wedding.

Katy Perry e le critiche a Meghan Markle

C’è chi ha definito l’abito da sposa di Meghan Markle estremamente semplice. Il look scelto dalla duchessa del Sussex non ha convinto neanche Katy Perry che non si è trattenuta e a ETOnline non ha potuto fare a meno di dire cosa pensa realmente del vestito da sposa della Markle.

‘Non smetterò mai di dire la verità: io avrei scelto un abito più adatto’, ha sentenziato la cantautrice che spiega il perché non ha gradito il vestito da sposa di Meghan Markle. ‘Avrei fatto qualche modifica all’abito e una prova in più’, ha dichiarato l’artista come a intendere che forse c’era qualche difetto di troppo o che magari l’abito non calzava alla perfezione sulla bellissima moglie del Principe Harry?

Nonostante questo, Katy Perry ha ammesso di apprezzare molto l’ex attrice di ‘Suits’. ‘Sono orgogliosa del fatto che Meghan Markle sia una femminista e adoro il suo impegno umanitario. Amo tutto questo. Come donna la sostengo’, ha detto l’artista che non ha dimenticato il Principe Harry. Così non sono mancati i complimenti ai novelli sposi: ‘Adoro entrambi e gli auguro il meglio’, ha dichiarato Katy Perry omaggiando la coppia.

Katy Perry paragona l’abito da sposa di Meghan Markle all’abito da sposa di Kate Middleton

C’è chi proprio non si arrende a paragonare la duchessa del Sussex, Meghan Markle alla duchessa di Cambridge, Kate Middleton. La prima moglie del Principe Harry, la seconda sposata con William dal 2011.

I parallelismi sono iniziati da un bel po’, ma ora che Meghan è entrata ufficialmente nella famiglia reale c’è chi non perde occasione per fare un confronto e così i giornalisti hanno chiesto a Katy Perry un parere sugli abiti da sposa di entrambe.

‘Kate, Kate, Kate! Ha vinto Kate!’, ha risposto la cantante che dunque ha preferito l’abito da sposa Alexander McQueen sfoggiato da Kate Middleton durante il matrimonio con William.