Il Grande Fratello 15 continua a far discutere e i più tradizionalisti puntano il dito contro Veronica Satti e Lucia Orlando che si sono scambiate un bacio durante un momento di chiacchiere tra donne. Appena finita la relazione con l’aitante Filippo Contri, infatti, la commessa romana ha trovato nella figlia di Bobby Solo un’amica con cui confidarsi e sulla cui spalla poter piangere, ma non è detto che il loro rapporto non possa evolversi in qualcosa di più tenero.

Il bacio lesbo tra Veronica Satti e Lucia Orlando, infatti, ha fatto immediatamente pensare ad un flirt tra le due concorrenti del Grande Fratello 15. Le ragazze, distese sul prato della Casa di Canale 5, si stavano concedendo un momento di chiacchiere quando la romana si è lanciata verso l’amica sfiorandole le labbra in segno di profondo affetto. Sono state le parole di Lucia, però, a lasciar intendere che tra lei e Veronica ci possa essere attrazione fisica: ‘Ieri sera sei stato di un molesto…’ – ha esclamato, guardando l’amica con fare ironico – ‘Ho pensato: adesso la prendo e la scaravento sul muro!’.

Lucia tra le braccia di Veronica dopo la storia con Filippo Contri

Solo poche ore prima Lucia aveva visto sgretolarsi la possibilità di vivere un amore intenso e passionale con Filippo Contri nella Casa del GF 15.

I due concorrenti, infatti, proprio nelle ultime ore hanno deciso di mettere fine alla loro relazione iniziata pochi giorni dopo l’inizio del reality show.

La decisione, presa da Filippo, è nata in seguito alle continue titubanze di Lucia che, sempre più spesso, ha messo in discussione i sentimenti e il rapporto con il coinquilino.

‘E’ giusto che se le cose non vanno si prendano strade diverse’ – ha detto Contri – ‘Mi dispiace non vederti libera qui dentro. Non posso più permettermi di vederti triste’.

Così, i due concorrenti di Canale 5 si sono detti definitivamente addio e Lucia ha cercato conforto nell’amica Veronica.

Veronica e Lucia: la Satti dimentica la fidanzata?

Il bacio nato tra le due amiche nella Casa del GF15, però, potrebbe aver fatto storcere il naso alla fidanzata della Satti, Valentina.

Com’è noto, infatti, la figlia di Bobby Solo ha lasciato fuori dalla Casa una compagna.

Le due sono sempre state inseparabili ma, dopo il bacio tra Veronica e Lucia, Valentina potrebbe aver deciso di chiudere la storia d’amore con la Satti.

Eppure, proprio davanti alle telecamere di Canale 5, Veronica aveva raccontato il suo amore per la compagna pur definendosi ‘fluida’: ‘Non ho mai detto sono lesbica. Quando mi chiedono se posso stare con un ragazzo rispondo a volte no, altre volte sì’.