Alda D’Eusanio: ‘Fabrizio Corona? I mass media la smettano di farlo passare per una brava persona’

Dopo la lite in tv, Alda D’Eusanio torna a parlare di Fabrizio Corona e conferma cosa pensa dell’ex re delle paparazzate. La giornalista si scaglia anche contro alcuni colleghi, colpevoli di aver difeso troppo spesso Corona e di averlo fatto passare per una figura di riferimento e di esempio come ‘caso di malagiustizia’. Vittima immolata nei tribunali italiani come si descrive l’ex imprenditore? Per nulla, secondo la D’Eusanio, Corona è sempre stato un ‘personaggio negativo’.

Alda D’Eusanio è intervenuta ieri ai microfoni di Radio Cusano Campus per dire la sua sullo scontro che si è verificato a ‘Stasera Italia’ e che ha visto l’ex re delle paparazzate accusare la giornalista di avergli ‘leccato il cu*o per 5 anni’. Alda D’Eusanio, in quell’occasione, aveva replicato a Corona affermando: ‘Guarda ciccio, io non ti ho mai leccato nulla perché mi hai sempre fatto schifo, nel vero senso della parola’. L’acceso dibattito tra la giornalista e l’ex imprenditore si è chiuso così, ma la D’Eusanio non si pente di nulla e ha confermato cosa pensa di Corona.

Alda D’Eusanio parla di Fabrizio Corona

La giornalista, ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha parlato dei suoi incontri con Fabrizio Corona e della sua prima impressione dell’ex imprenditore da subito non positiva.

‘Corona l’ho due volte a casa di Lele Mora, dove il suo ruolo era un ruolo che attiene alla sfera privata delle persone, e non ne parlo, ma quello mi aveva fatto molto schifo. Sono l’unica che gli ha detto quello che è’, ha ammesso la D’Eusanio confermando l’idea negativa che ha del personaggio.

Per quanto riguarda il battibecco avuto in tv, la D’Eusanio ha raccontato cosa è accaduto: ‘Ero stata invitata per parlare dei linguaggi della politica, poi in un break pubblicitario è stato cambiato l’argomento, che è diventato Fabrizio Corona, al quale avevano restituito la parola. Sembrava che ci fosse quasi una sua riabilitazione’.

Durante il dibattito la giornalista è ovviamente intervenuta dicendo la sua, le esternazioni della D’Eusanio però hanno fatto infuriare Corona che ha chiamato in diretta tv per scagliarsi contro la giornalista. ‘Io ho solo detto che non è una vittima di malagiustizia ma ha fatto una sfilza inenarrabile di reati, senza avere nemmeno la giustificazione di venire da una brutta famiglia. Il padre è stato un giornalista bravissimo, era una famiglia agiata e colta’, ha chiarito la D’Eusanio.

‘Lui ha detto che gli avrei baciato quella parte posteriore del corpo per 5 anni, io ho detto che non era possibile per due motivi, perché l’ho incontrato tre volte nella mia vita mi ha sempre fatto schifo’, ha dichiarato la giornalista confermando quello che aveva già detto a ‘Stasera Italia’.

Alda D’Eusanio contro alcuni colleghi

Non si nasconde Alda D’Eusanio che esprime la sua sul comportamento di alcuni colleghi nel trattare le vicende giudiziarie di cui Fabrizio Corona è stato protagonista.

‘Non ho mai capito perché giornalisti del calibro di Costanzo o Feltri lo difendano attaccando la giustizia’, ha tuonato la giornalista che ha poi puntato il dito anche su alcuni mezzi di informazione.

‘I mass media devono smetterla di far passare questo personaggio come una brava persona’, ha chiarito la D’Eusanio in chiusura del suo intervento.