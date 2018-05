Marco Bocci è stato dimesso ed è uscito dall’ospedale di Perugia dove era stato ricoverato dieci giorni fa in seguito ad una febbre molto alta. L’attore, che aveva raccontato ai fan cosa gli fosse accaduto con un messaggio su Instagram, è tornato a comunicare via social con i suoi follower esprimendo la gioia per essere finalmente tornato alla normalità.

‘E finalmente a casa dolce casa’ – ha scritto poche ore fa Marco Bocci su Instagram ufficializzando la sua uscita dall’ospedale. L’attore, divenuto celebre per le sue partecipazioni a fiction tv e film per il grande schermo, era stato costretto ad abbandonare anche il ruolo di giudice esterno ad Amici 17 in seguito ad una febbre molto alta che lo aveva costretto a trascorrere alcuni giorni in ospedale. Nonostante abbia più volte rassicurato i suoi fan, però, in molti temevano per le condizioni di salute di Bocci che, in questi giorni, è stato costantemente seguito dalla moglie, Laura Chiatti, e dagli amici più stretti come Francesco Arca.

Laura Chiatti felice per la guarigione di Marco Bocci

Non è stato, tuttavia, solo Marco Bocci ad esprimere la sua gioia per la completa guarigione. Anche la compagna si è mostrata più serena sui social.

A testimonianza di ciò, l’ultimo post su Instagram di Laura Chiatti che, con la t-shirt dei Ramones e un paio di occhiali da sole sbarazzini, ha scritto: ‘Bentornata normalità’.

Bentornata normalità ❤️ A post shared by laurachiatti82 (@laurachiatti82) on May 21, 2018 at 2:24am PDT

I coniugi Bocci, genitori di due bambini – Pablo ed Enea – non pensavano di poter attraversare dei momenti così delicati e la degenza in ospedale dell’attore ha colto alla sprovvista l’intera famiglia.

In tanti hanno temuto per la salute di Marco che, però, con forza e tenacia è riuscito a tornare in perfetta forma regalando un sorriso ai suoi cari.

Marco Bocci, l’affetto degli amici durante il ricovero

Tra gli amici più cari che hanno fatto visita a Marco Bocci durante il suo ricovero in ospedale anche l’ex tronista, ora affermato attore, Francesco Arca che ha immortalato l’incontro con uno scatto postato sui social.

‘Gli abbracci quelli veri . Quelli che scaldano . Ad maiora semper’ – aveva scritto il compagno di Irene Capuano su Instagram allegando un’immagine che lo ritraeva accanto a Bocci.

Il post, poi, è stato ripreso anche da Laura Chiatti che, così, ha voluto ringraziare Arca per l’affetto dimostrato nei confronti del marito.

Ora che Bocci è tornato a casa ed è completamente guarito, dunque, è pronto ad ospitare tutti i suoi amici più cari nella casa di Perugia.