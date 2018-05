Nadia Toffa era attesa a Le Iene per l’ultima puntata della domenica, ma la conduttrice e inviata dello show di Italia 1 è stata costretta a saltare anche l’appuntamento del 20 maggio 2017. In apertura, i conduttori hanno motivato la mancanza della collega dietro il bancone del programma ideato da Davide Parenti rassicurando i fan sulle sue attuali condizioni di salute.

‘Nadia sta bene, ci sta guardando da casa!’ – ha esordito Andrea Agresti, sostituto della Toffa nell’ultima puntata della domenica de Le Iene 2018 – ‘Sta riposando e le mandiamo tanti baci!’. La conduttrice, dunque, pare sia stata costretta a saltare anche la diretta del 20 maggio 2018 nonostante, proprio una settimana fa, con una telefonata in diretta aveva promesso a tutti di tornare in gran forma per la serata conclusiva di questa stagione. ‘[...] Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi [...]’ – aveva scritto su Instagram la Toffa, ma questa volta non è riuscita a mantenere l’impegno.

Nadia Toffa, come sta? ‘I medici dicono che…’

L’energica conduttrice de Le Iene, colpita da un malore lo scorso dicembre, aveva spiegato ai telespettatori di Italia 1 di aver scoperto di essere malata di cancro e di essere riuscita, grazie alle cure mediche, a guarire completamente.

Tuttavia, gli effetti dei trattamenti cui si sta sottoponendo hanno avuto la meglio anche sull’energia e sulla vivacità di Nadia che, nonostante la forza e la tenacia, è stata costretta a saltare alcuni appuntamenti domenicali con Le Iene.

Solo una settimana fa, infatti, la Toffa aveva telefonato durante la diretta della trasmissione spiegando: ‘La mia testa sta benissimo! I medici dicono che il mio corpo deve riposare’, e promettendo di essere pronta a tornare a vestire i panni di conduttrice e inviata.

Purtroppo, però, anche per l’ultima puntata de Le Iene, Nadia ha dovuto guardare da casa la trasmissione e, sebbene molti si aspettavano un suo messaggio sui social, la Toffa – almeno per il momento – ha preferito non esprimersi sull’accaduto rassicurando i suoi fan.

Le Iene, Nadia Toffa vince il premio Marco Luchetta

Nonostante l’assenza da Le Iene, però, Nadia Toffa continua ad essere una presenza forte e costante del programma di Davide Parenti.

Proprio negli ultimi giorni, infatti, è stata insignita, insieme all’autore Marco Fubini, del premio Marco Luchetta per il servizio sulla prostituzione minorile a Bari.

Il riconoscimento, riservato ai giornalisti della televisione europea, ha inorgoglito lo show di Italia 1 e confermato, ancora una volta, la bravura di Nadia Toffa e la passione per il mestiere che svolge.