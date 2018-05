A 57 anni suonati, Hugh Grant si sposa con la fidanzata Anna Eberstein. La notizia del matrimonio, tenuto segreto dall’attore britannico, è trapelata in seguito alle pubblicazioni presso l’ufficio del registro di Kensington e Chelsea dove i più attenti hanno notato i nomi dei futuri sposi, per niente sconosciuti.

La celebrazione del matrimonio tra Hugh Grant e Anna Eberstein avverrà a fine maggio in un luogo segreto. Tuttavia, viste le origini dell’attore considerato, fino a qualche giorno fa, uno degli scapoli d’oro più ambiti del cinema internazionale, le nozze avverranno nella zona di Kensington e, a differenza del Royal Wedding celebrato il 19 maggio scorso, si tratterà di una cerimonia privata tra pochi intimi. L’attore, infatti, ha preferito mantenere sempre il riserbo sulla sua vita privata tenendo lontana dalla luce dei riflettori la sua relazione pluriennale con la producer tv svedese.

Hugh Grant e Anna Eberstein, un amore lungo sei anni

La relazione tra Hugh Grant e Anna Eberstein, infatti, va avanti da ben sei anni e la produttrice lo ha reso padre di tre figli.

L’attore, interprete di numerose commedie romantiche americane, ha già avuto due bambini dalla precedente relazione con Tinglan Hong e, dopo una vita sentimentale ‘ballerina’, Grant ha deciso di ‘mettere la testa a posto’ accanto alla 39enne svedese.

Prima di convolare a nozze con la produttrice tv, più giovane di lui di quindici anni, l’attore inglese ha collezionato storie d’amore e flirt con alcune colleghe.

E’ stato fidanzato con Elizabeth Hurley per ben tredici anni e con l’ereditiera Jemima Khan, finendo nel mirino della cronaca rosa per altre relazioni con personaggi più o meno noti che l’attore non ha mai confermato o smentito.

Dal 2012, però, Hugh Grant fa coppia fissa con Anna Eberstein e sarà proprio lei a mettergli l’anello al dito.

Hugh Grant ‘diventerà un uomo di famiglia’

La notizia del matrimonio tra Hugh Grant e Anna Eberstein, ufficializzata in seguito alle pubblicazioni affisse presso il Chelsea Old Town Hall, è stata annunciata anche dal quotidiano The Sun che è riuscito a strappare qualche informazione in più ad un ‘ben informato’.

‘Questo è uno dei giorni che nessuno degli amici di Hugh pensava potesse mai arrivare’ – si legge – ‘Presto diventerà pensionato e alla fine diventerà un uomo di famiglia’.

A quando l’ufficializzazione da parte di Hugh e della futura signora Grant?