‘Domenica Live’, Luigi Favoloso chiede scusa

Tutto è iniziato quando Luigi Favoloso ha pensato bene di fare una scritta col rossetto su una t-shirt e indossarla all’interno della casa del Grande Fratello. Le parole sulla maglietta sono state ovviamente viste da milioni di telespettatori su Mediaset Extra e non erano per niente positive.

‘Selvaggia s*ca’, questa la scritta offensiva e sessista che ha indignato la diretta interessata, Selvaggia Lucarelli, ma non solo.

Favoloso è stato squalificato, ma Barbara D’Urso lo ha invitato in trasmissione perché ‘chi chiede scusa ha tutto il diritto di tornare in televisione’, queste le parole della conduttrice.

Ecco che torna nel salotto della Domenica pomeriggio per raccontare tutto quello che è successo con Nina Moric subito dopo i fatti incresciosi avvenuti durante lo show, cioè i suoi avvicinamenti ad altre ragazze. ‘Io le ho spiegato alcune cose, alcuni atteggiamenti, ma credo non sia facile ricominciare dopo certe cose, ma avevo bisogno di chiarire’, queste le parole del ragazzo, che afferma di comprendere i motivi della rottura. ‘Tante cose sono arrivate male al pubblico, ma non è un problema mio. Io chiedo scusa soprattutto a te per il mio atteggiamento. So di aver sbagliato anche nei confronti delle donne e ho già chiesto scusa. Lo faccio anche con te’. Insomma scuse su scuse, sarà sincero?