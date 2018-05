‘Domenica Live’, Loredana Lecciso risponde a Romina Power

Ancora una volta Loredana Lecciso torna nel salotto della domenica pomeriggio di Barbara D’Urso per parlare della fine della sua storia con Al Bano. Ospite nella puntata di ‘Domenica Live’ del 20 Maggio 2018, la showgirl rivela la verità sulle ultime affermazioni del cantante.

Lui, a un’intervista fatta per ‘Oggi’, aveva dichiarato di essere separato da Loredana da circa quindici anni, il loro rapporto non era altro che una farsa, un modo per non intaccare la serenità dei figli. Un’affermazione forte che non è piaciuta per niente alla Lecciso, che ha tenuto a precisare che il suo ex si era spiegato male, infatti era intenzionato a effettuare una rettifica dell’intervista, ma lei stessa glielo ha impedito per evitare nuove polemiche e nuovi gossip.

Non sono mancate le frecciate velenose a Romina Power, ex moglie di Al Bano e attualmente ancora molto vicina a lui. Inoltre continua ad affermare che lei e Al Bano sono ancora sposati per la Chiesa, cosa che non piace a Loredana perché fa sembrare che il loro rapporto sia esistito in contemporanea al precedente: ‘Romina dovrebbe rilassarsi, dare tempo al tempo. Quando lei dice che non è mai finita tra loro, mette in cattiva luce anche Al Bano perché così sembra che Al Bano sia stato bigamo per un certo periodo. Sembra che Al Bano abbia giocato doppio e queste parole, che a lei la divertono, ad Albano fanno male’.

Quanto durerà questo botta e risposta fra i tre?