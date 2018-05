‘Domenica Live’, le rivelazioni osé di Aida Nizar

L’esuberante spagnola è stata di nuovo ospite nel salotto di ‘Domenica Live’ nella puntata del 20 Maggio 2018. Al momento del suo arrivo il clima in studio era già bollente, visto che Mariana Falace era impegnata in un faccia a faccia con Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso. Lei, di tutta risposta, ha ringraziato il pubblico e ha precisato che non le importa nulla di loro, ma conta solo quello che pensa la gente.

‘Puoi solo sognare una donna come me’, ha detto all’imprenditore napoletano e lui, senza perdersi d’animo, le ha risposto che magari è proprio lei a poter solamente sognare un uomo come lui.

Ecco che Aida si siede proprio in braccio a lui che la trova ‘unta di olio di bellezza’ e dichiara: ‘Aida è la regina del trash’. Dopo l’interruzione pubblicitaria e chiuso questo siparietto, la frizzante Nizar coglie l’occasione per coinvolgere anche l’ex tronista Daniele Interrante. In un primo momento si è inginocchiata davanti a lui, poi si è seduta anche sulle sue gambe ed ecco che arrivano le parole a luci rosse: ‘ce l’ha duro’. Barbara D’Urso non aveva ben capito e le ha persino chiesto di ripetere. ‘Volevo dire che ho sentito il suo muscolo mentale’, così si giustifica l’ex concorrente del Gf dopo questa uscita alquanto fuori luogo.