‘Domenica Live’, Jonathan e l’affetto speciale per Bianca Atzei

Jonathan Kashanian è sempre stato restio nel parlare dei suoi sentimenti e delle sue storie d’amore. Ospite nello show di Barbara D’Urso nella puntata del 20 Maggio 2018, sembra voler raccontare qualcosa di segreto e mai detto prima.

Vincitore del ‘Grande Fratello 5′ ed ex naufrago dell’ultima edizione de ‘L’Isola dei famosi’, rivela dettagli sconosciuti del suo rapporto con un’altra naufraga, la cantante sarda Bianca Atzei.

‘Non ho mai parlato della mia vita privata, ma non c’è nulla di male a farlo, nulla di male a condividere i miei sentimenti con il pubblico. Io provo un affetto speciale, un bisogno di avere vicino Bianca. Mi godo questo momento che ho con lei, io non voglio dargli un nome. È amore? Non lo so. Ma abbiamo dormito 3 mesi fa mano nella mano, e a lei non devo dare delle spiegazioni’, queste le parole del ragazzo e, in effetti, anche Bianca potrebbe provare qualcosa di più che un’amicizia. Durante la trasmissione Jonathan riceve proprio un suo videmessaggio: ‘Non riesco più a stare senza di te. Solo noi sappiamo quello che abbiamo superato su quell’Isola. I nostri genitori si conoscono, si piacciono. Ma perché non fai un pensierino su di me? Magari sboccia qualcosa!’.

Sarà nato un nuovo amore?