‘Domenica Live’, Ciacci e il suo messaggio di libertà

Sabato 19 Maggio 2018 è andata in onda la gran finale dello show danzerino della Rai, ‘Ballando con le stelle’. Il giorno dopo Giovanni Ciacci era già pronto a raccontare la sua esperienza nel salotto della Domenica pomeriggio di Canale 5.

Il concorrente ha gareggiato in coppia con un uomo, ecco perché è stato il più chiacchierato della trasmissione di Milly Carlucci. Ospite a ‘Domenica Live’ insieme a Raimondo Todaro, il suo maestro e compagno di ballo, è felice di poter chiacchierare con la sua amica storica, la presentatrice Barbara D’Urso. Infatti proprio durante l’ultima puntata di ‘Ballando con le stelle’, Ciacci aveva avuto uno scontro con Selvaggia Lucarelli, proprio perché deciso a difendere la D’Urso dalle continue critiche della giornalista.

Le sue parole sono una speranza: ‘Io ballavo per me stesso, per la mia libertà perché volevo che passasse un messaggio di libertà totale. In questa trasmissione ho incontrato un persona meravigliosa che è Raimondo Todaro, il mio maestro. Lui ha capito immediatamente cosa volevo fare e dove volevo andare a parere, e piano piano questo messaggio cresceva’.

Non ha perso l’occasione per parlare anche delle sue relazioni terminate e del suo presunto attuale nuovo compagno: ‘Anche questo è un messaggio che ho voluto lanciare. Un tempo, i direttori non pubblicavano foto di due uomini che si volevano bene. Io ho portato sui giornali ben due uomini! Il principe che mi sposerò? L’ho conosciuto grazie a Raimondo!’.