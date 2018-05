Chelsy Davy, l’ex di Harry al Royal Wedding: l’ironia del web

Dear Cessy... Chelsy...whatever te chiami , It’s inutile that now strabuzzi the eyes and te magni the gomiti...pretty de casa! Chelsy...COME FUCK T’E’ VENUTO IN THE MIND TO LASCIAR ANDARE QUEL BIG PIECE OF MANZO DI HARRY? ‍♀️ How hai potuto, Chelsy?! You were cieca? You ti drogavi pesante, Chelsy? You have sputato...but what i say “sputato”...you have literally SCATARRATO in the piatto in cui mangiavi! If fossi stata in you, ad Harry j’avrei messo the catena del motorino al collo and a GPS in the mutande (sempre if c’entrava, sure)!! Anyway, già that sei andata at the matrimonio, i hope that ti vendicherai un minimo the orgoglio, Chelsy. For example, you potesti regalargli the ultimo modello della Folletto and scrivergli on the biglietto d’auguri something like: “...almeno when me lo bombavo io, non je cadevano ancora the capelli...” Just saying. #royalwedding #noncontofinoadieci WWW.NONCONTOFINOADIECI.COM

A post shared by Dorotea (@noncontofinoadieci) on May 19, 2018 at 6:34am PDT