Barbara D’Urso difende il Grande Fratello: ‘In altri reality sono successe cose più pesanti’

È la conduttrice di una delle edizioni più discusse del Grande Fratello 15, ma Barbara D’Urso non tollera le accuse di volgarità che le sono state mosse e spiega come mai alcuni sponsor hanno deciso di voltare le spalle al reality show. Carmelita risponde anche a Maurizio Costanzo e Alfonso Signorini che nei giorni scorsi hanno avuto qualcosa da ridire nei confronti di questa stagione del Grande Fratello.

Intervistata da Massimo Bernardini nella puntata di TvTalk andata in onda sabato 19 maggio 2018, Barbara D’Urso ha difeso il suo Grande Fratello. Tornata al timone del programma dopo 15 anni, la conduttrice ha sbarrato gli occhi e sbattuto le ciglia quando il giornalista le ha porto domande sulle ‘accuse di volgarità’ mosse al suo reality show.

Barbara D’Urso e la fuga degli sponsor dal Grande Fratello

‘Volgarità?’, ha ripetuto Barbara D’Urso incredula quando Massimo Bernardini ha sollevato la questione. Quasi sorpresa, la conduttrice ha difeso il suo Grande Fratello da chi l’ha accusata di mettere in scena una tv trash e volgare. ‘In altre edizioni sono successe cose molto più pesanti’, ha dichiarato Barbara D’Urso che ha poi elencato tutte le cose gravi accadute in passato in altri reality show.

Alcuni sponsor hanno abbandonato il reality per i molteplici episodi di bullismo all’interno della casa, ma la D’Urso si chiede come mai ciò sia avvenuto adesso e in questa edizione quando in passato sono stati compiuti gesti altrettanto gravi.

‘C’è chi ha parlato di omofobia. Ci sono state squalifiche per bestemmie. In un reality recente, della Cipriani hanno detto ‘questa donna deve essere eliminata fisicamente’’, ha sottolineato Carmelita.

‘In ogni puntata ti è capitato di rimproverare il tuo cast’, ha ribattuto Bernardini, ma anche in questo caso la D’Urso ha difeso in tutto e per tutto i suoi ‘ragazzi’.

‘Se fai un reality devi mettere dentro delle pedine che giochino in maniera forte, dunque rifarei le stesse scelte’, ha chiarito la conduttrice di ‘Domenica Live’ per nulla pentita della formazione del cast del Grande Fratello 15.

Barbara D’Urso commenta le critiche di Maurizio Costanzo e Alfonso Signorini

Maurizio Costanzo ha definito questa edizione del reality show di Canale 5 una ‘Finestra sulla discarica’, ma la D’Urso non ha particolarmente accusato il colpo inflitto dal collega di Mediaset.

‘Maurizio è talmente un maestro della televisione che si può permettere di dire quello che vuole. Pensa quello che ha detto? È una sua opinione, la rispetto tantissimo. Maurizio Costanzo può dire ciò che vuole…’, ha detto la conduttrice.

Un po’ meno diplomatico il commento su Alfonso Signorini. ‘Evidentemente a lui non piace la mia edizione, ma gli piace la sua, che non è trash!’, ha dichiarato Carmelita.