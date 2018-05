Simpatica intervista di Alessia Marcuzzi a Che tempo che fa in cui ha parlato soprattutto dei suoi due figli: il maggiore Tommaso, avuto nel 2001 da Simone Inzaghi (allora calciatore e oggi allenatore della Lazio), e la secondogenita Mia, nata nel 2011 ai tempi della relazione, poi terminata, con Francesco Facchinetti. Alessia, che è appena tornata da una rigenerante vacanza alle Maldive dopo le fatiche dell’Isola dei Famosi, ha svelato le diverse attitudini dei due: se Tommaso, che studia all’estero, è interessato ormai soprattutto alle ragazze, la piccola Mia sta rivelando sorprendenti doti canore, che le ha trasmesso probabilmente nonno Roby Facchinetti, storica voce dei Pooh.

‘È vero’, ha detto Alessia Marcuzzi a Che tempo che fa, ‘Mia figlia è una bravissima cantante, ha preso sicuramente da nonno Roby. Ok, anche suo papà ha fatto il cantante, ma senza nulla togliere a Francesco, Roby Facchinetti ha una voce decisamente più ‘potente’ e quella di Mia le somiglia molto. Che cosa canta? Tante cose, pensa che si canta da sola anche la ninna nanna. In questo periodo preferisce La Isla Bonita di Madonna’.

La mutandata!!! Grazie @lucianinalittizzetto #chetempochefa A post shared by Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) on May 20, 2018 at 12:57pm PDT

Suo figlio Tommaso invece non canta ma fa il ‘galletto’ nel college londinese dove studia: ‘Sono una mamma ansiosa’, ha spiegato Alessia Marcuzzi a Fabio Fazio, ‘Ho persino installato un’app per monitorare i suoi spostamenti. A proposito: vediamo dove si trova adesso. Vedi? In questo momento è nel dormitorio… delle ragazze!’ Gelo e imbarazzo in studio, prima di una fragorosa risata: ‘Ma non pensare che possa fare tutto quello che vuole: io per esempio sono una patita dei social, ma a mio figlio gliel’ho negati per tanto tempo’.

Ricordiamo che dal 1° dicembre 2014 Alessia Marcuzzi è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, proprietario della Buddy Film, agenzia specializzata nella creazione di spot pubblicitari per la TV. I due vivono a Roma. ‘Mi sono sposata con lui più grande, a 42 anni’, ha detto tempo fa parlando di suo marito, ‘Avevo senz’altro una consapevolezza diversa rispetto ai miei amori precedenti. Quello con Paolo è l’amore della maturità e della consapevolezza. Lui è una persona molto sicura di sé, e questo mi ha attratto sin da subito: capisce i miei momenti e non si spaventa, mentre gli altri lo facevano’. Un figlio con lui? Inizialmente ci avevamo pensato, poi abbiamo deciso di aspettare. In questo momento devo pensare a Mia e a Tommaso, in futuro si vedrà’.