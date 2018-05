‘Amici’, Al Bano e Romina ospiti polemici

Ad ‘Amici’ di Maria De Filippi due super ospiti d’eccezione durante la puntata di ieri, sabato 19 Maggio 2018. Al bano e Romina si sono esibiti con un loro cavallo di battaglia, la famosissima canzone ‘Felicità’, riarrangiata in chiave rap e con qualche modifica nel testo.

Ed è proprio l’utilizzo di altre parole che ha indignato la conduttrice del talent show di Canale 5, innescando una polemica che coinvolge anche altri programmi e altre persone.

La strofa incriminata, cantata da Romina, faceva così: ‘Felicità è una televisione che non sia di parte, non abbia padroni, conduttori venduti per vile denaro che per brama di audience estinguono il caro, estinto o no, che cosa vi importa? Le buste di sponsor son sotto la porta, gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente’.

Il riferimento a Barbara D’Urso e al suo Grande Fratello è chiarissimo, probabilmente il duro attaco è dovuto alla presenza costante di Loredana Lecciso nel salotto della domenica della conduttrice di Mediaset. Maria De Filippi non ha gradito per niente le parole velenose della canzone ed è dovuta intervenire per difendere l’azienda. ‘Rispetto la tua opinione, ma io personalmente non mi rivedo in quella categoria di conduttori e come seconda cosa, per quanto mi riguarda, non ho padroni ma un editore che è una persona perbene e al quale sono molto affezionata’, queste la dichiarazione di Maria che, dopo aver messo da parte la discussione, fa entrare una torta enorme per festeggiare il settantacinquesimo compleanno di Al Bano.