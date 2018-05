Royal Wedding, tutti i dettagli sull’abito della sposa

La cerimonia delle nozze tra il principe Harry e l’attrice Meghan Markle è terminata e finalmente tutti hanno potuto ammirare il meraviglioso abito della sposa. Fino a qualche giorno fa le ipotesi riguardanti gli eventuali stilisti ruotavano attorno a tre o quattro nomi, tra cui Alexander McQueen e Burberry.

Oggi tutto finalmente è stato svelato: il vestito è bianco, classico ed elegante, presenta uno scollo a barca e ha una linea a clessidra, che esalta il corpo perfetto della ragazza. Un’esclusiva dedicata solo a lei, infatti è stato disegnato e creato appositamente per Meghan dalla direttrice creativa della casa di moda Givenchy, Claire Waught Keller. A completare il look della sposa un romantico velo in pizzo, lungo ben cinque metri, che ha una caratteristica davvero speciale. Pare che sia stato nato proprio da un’idea della stessa Meghan ed è in tulle di seta, impreziosito da ricami che provengono da tutti i 53 paesi del Commonwealth. Per tenerlo fermo una meravigliosa tiara Queen Mary, in platino e diamanti. Il costo? Sicuramente più di 100.000 sterline, praticamente nulla se paragonate alle 400.000 dell’abito della cognata Kate.