Royal Wedding: il mistero del bouquet della sposa

Da pochi minuti è iniziato il matrimonio più atteso dell’anno, quello tra il principe Harry e Meghan Markle. Le indiscrezioni e la curiosità riguardo qualsiasi aspetto del tanto atteso giorno hanno coinvolto tutto il mondo e ora che la cerimonia è in corso, subito si nota un particolare strano.

La sposa è scesa dall’auto ed è arrivata alla St. George Chapel del Castello di Windsor senza il bouquet, un fatto alquanto singolare. Quali saranno i motivi della scelta?

Nei giorni scorsi si era parlato di rose bianche e peonie per gli addobbi, ma anche per i fiori che la ragazza avrebbe dovuto tenere tra le mani. Il bouquet di Kate Middleton era sobrio ed elegante, era composto da fiori e foglie: mughetti, garofani, giacinti, edera e mirto.

Harry aveva il bouquet per la sua futura moglie, che poi è stato affidato a un paggetto, come mai Meghan non lo ha tenuto durante il matrimonio?